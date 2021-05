Dochtertje Coco lijkt als twee druppels water op Katja Schuurman

Als twee druppels water, zó erg lijken Katja Schuurman (46) en haar dochter Coco op elkaar. Dat is goed te zien in een bijzondere nieuwe post die de bekende moeder op Instagram heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe Coco in en oud pakje van mama is gehesen en Katja haar vergelijkt met haar jongere zelf.

Katja plaatst een beeld met twee foto’s, één van zichzelf als baby in een schattig rood pakje, en één van haar vorig jaa geboren dochtertje in exact datzelfde pakje. Afgezien van het pakje zijn de gelijkenissen tussen moeder en dochter ook niet te missen.

Zo moeder, zo dochter

“Zo moeder, zo dochter”, schrijft Katja met en dolverliefde emoji bij de post. Uit de hashtags is op te maken dat ze haar eigen babykleertjes inderdaad een tweede leven heeft gegeven. Hoewel volgers de gelijkenis tussen Katja en Coco massaal opmerken, zien velen ook écht papa Freek van Noortwijk in de kleine spruit. “Prachtmeisje, maar ik zie de oogopslag van je man bij haar”, is te lezen.

‘Ik hing aan het bed’

Katja is sinds begin augustus de trotse moeder van dochtertje Coco. Het is het tweede kindje voor de presentatrice, maar omdat er flink wat jaren tussen dochter Sammie en de tweede zaten, wist Katja niet meer helemaal wat haar nu te wachten stond wat betreft de bevalling. Dat vertelde ze tijdens een eerdere Q&A op Instagram. “Ik was vergeten hoe het was”, aldus Katja. “Bij Sammie heeft 24 uur geduurd. Ik wist wel dat het pittig was, maar ik merkte dat ik zenuwachtig was. Zonder in alle details te treden: het is in vijf uur gebeurd, supersnel. Wat dat wel betekende, is dat de weeën superintens waren. Ik hing echt aan het bed.”

Pixar’s ‘Coco’

Hoe Katja en manlief Freek op de naam Coco kwamen? Die heeft de trotse moeder samen met dochter Sammie bedacht. “We zaten in de auto met zijn drietjes, toen ik nog zwanger was. We wisten dat het een meisje zou worden. Toen kwam Sammie met wat tekenfilmnamen en de film Coco vind ik een supermooie film.”

Bron: Story | Beeld: Brunopress