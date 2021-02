Fans én sterren zijn geraakt door de documentaire ‘Framing Britney Spears’

Op vrijdag 5 februari ging de documentaire Framing Britney Spears in première. Deze docu is gemaakt door The New York Times en kwam tot stand naar aanleiding van de hashtag #freeBritney en alle geruchten rondom de huidige situatie van de zangeres. Britney’s inner circle laat in de docu weten hoe het écht zit. Fans en celebrities zijn in shock na het zien hiervan en leven massaal met de zangeres mee.

Je hebt de hashtag #freeBritney vast weleens voorbij zien komen. Deze hashtag is in het leven geroepen door fans van Britney Spears. Zij vinden dat Britney weer zeggenschap zou moeten krijgen over haar persoonlijke en professionele leven. Dit zou zij namelijk al sinds 2008 niet meer hebben. Ze staat onder streng toezicht van haar vader, zo wordt er gezegd.

Framing Britney Spears

Met de documentaire Framing Britney Spears willen de makers vertellen hoe het écht zit. Hiervoor hebben ze vrienden, (voormalig) medewerkers, journalisten en fotografen opgetrommeld, die allemaal een boekje open doen over het leven van de zangeres.

Lees ook:

Britney Spears nog tot september 2021 onder curatele van vader

Het échte verhaal

In de docu komt eerst haar jeugd aan bod. Ze deed veel mee aan talentenjachten en werd hierdoor al snel steeds bekender en bekender. We zien haar grote successen, maar ook haar downs, zoals de mental breakdown die ze in 2007 had, waarbij ze haar hoofd kaal schoor. Naar aanleiding hiervan kwam ze in 2008 onder curatele te staan, waardoor ze geen grote beslissingen meer mocht nemen. Haar vader heeft sindsdien de touwtjes in handen. Maar wat dat conservatorschap van haar vader precies inhoudt? Britney’s inner circle doet daar een aantal schrikbarende onthullingen over.

Sterren leven mee

Veel mensen hebben de documentaire afgelopen weekend bekeken. Op social media wordt massaal steun naar Britney betuigd. Niet alleen door haar fans, maar ook door grote sterren. Zo lieten onder andere Sarah Jessica Parker, Bette Midler, Jesse Tyler Ferguson, Vanessa Carlton, Andy Cohen, Courtney Love en Miley Cyrus weten dat ze met Britney meeleven. Miley deed dat zondagavond tijdens een optreden.

Wil je Framing Britney Spears bekijken? Dat kan via Hulu of YouTube.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Linda, Cosmopolitan | Beeld: Getty Images