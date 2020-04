Op 8 oktober 2016 wordt de Amsterdamse uitgaansscène opgeschrikt door een gruwelijke gebeurtenis. De 31-jarige Djordy Latumahina, een geliefde dj, vriend en vader, wordt per vergissing vermoord in zijn auto in een parkeergarage in Amsterdam-West. Ook zijn vriendin Cherrisha en hun dochtertje River zitten in de auto. Nu, bijna vier jaar na de ‘vergismoord’, is er een documentaire, ‘Djordy’, over zijn leven.

De laatste herinnering

‘Ik herinner me dat Djor de auto achteruit inparkeerde. River, onze dochter, zat achter hem. We stonden stil, klaar om uit te stappen toen er twee jongens op ons af kwamen rennen.’ Het is de laatste herinnering die Cherrisha heeft aan het moment in de parkeergarage. Het moment waarop twee mannen in de parkeergarage onder hun woning in het appartementencomplex in Amsterdam het vuur openen op de auto waarin ze met haar gezin zit.

‘Ik zei tegen Djor: “doe de deur op slot, we worden beroofd!” Volgens mij deed hij de deur op slot, omdat ik dat vroeg, maar hij keek zo van, “ons gaat niks overkomen”. En toen is het dus gebeurd.’

Vergismoord

De schutters schieten meerdere keren. Djordy overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen en Cherrisha wordt door verschillende kogels geraakt. Hun dochtertje, dan pas tweeënhalf jaar oud, blijft wonder boven wonder lichamelijk ongedeerd. De verschrikkelijke gebeurtenis vindt plaats op 8 oktober en zal dagen, zo niet weken, het nieuws domineren. Want de schutters begaan namelijk een fatale fout: ze zien Djordy aan voor iemand anders. Iemand die óók in een zwarte Mini Cooper rijdt en in hetzelfde gebouw woont. De term ‘vergismoord’ domineert de krantenkoppen.

Documentaire ‘Djordy’

Al heel snel wordt namelijk duidelijk dat Djordy allesbehalve een crimineel is of ook maar iets van doen heeft met de Amsterdamse onderwereld. Hij blijkt enorm geliefd bij zijn familie, vrienden en collega’s uit de uitgaansscène. Djordy staat bekend als een vrolijke, behulpzame man die dol was op zijn dochter, nooit te beroerd anderen te helpen en is een begrip in de creatieve sector. Bekende clubs als Bitterzoet staan stil bij het enorme verlies en lokale media als het Parool en AT5 schenken veel aandacht aan de lieve persoon achter de vergismoord.

Documentaire Djordy

Voor Mark Schrader, die voor AT5 verslag deed van de rechtszaak rondom de fatale persoonsverwisseling, wordt al snel duidelijk dat Djordy meer moet toekomen dan alleen berichtgeving met ‘vergismoord’ in de titel. ‘Toen ik de liefdevolle, hechte gemeenschap om hem heen zag, werd duidelijk dat het niet kon blijven bij alleen een nieuwsbericht of rechtbankverslag.’ Om die reden gaat hij aan de slag met een documentaire. Hij praat met nabestaanden over het enorme verdriet, maar juist ook over Djordy zelf, die veel méér is dan ‘een slachtoffer’. In de film halen zijn vriendin, ouders, familie en vrienden herinneringen op aan Latumahina.

Zo vertelt Djordy’s vriendin Cherrisha voor het eerst over het verlies en haar gezin vóór de moord. ‘Het is zó zonde, Djordy was zo’n goede vader, echt perfect gewoon.’ Zelf ontsnapte ze ternauwernood aan de dood. ‘Het heeft mij ook enorm veel energie en kracht gekost om te zijn waar ik nu ben. Het is nog elke dag knokken, voor mezelf en voor onze dochter, maar ik wil er 100 procent voor haar zijn.’

Het gezin achter de gruwelijke vergissing

Ook voor Mark Schrader blijft de gebeurtenis niet te bevatten. ‘Wat Djordy en zijn gezin is overkomen, gaat mijn voorstellingsvermogen nog altijd te boven. De afgelopen jaren is pijnlijk duidelijk geworden hoe roekeloos de onderwereld omgaat met mensenlevens’, legt hij uit tegenover AT5. Met de documentaire wil hij daarom laten zien ‘wie het gezin achter die gruwelijke vergissing was, wat Djordy voor zijn geliefden heeft betekend en hoezeer hij gemist wordt.’

De documentaire Djordy is een coproductie van AT5 en BNNVARA. De film is op woensdag 29 april te zien om 20.25 uur op NPO3. Die avond is de film ook online te zien op AT5.nl.