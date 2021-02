Documentaire framing Britney Spears vanavond op televisie

De documentaire over Britney Spears houdt sinds z’n release de gemoederen bezig. Justin Timberlake moest z’n excuses aanbieden, fans van Britney steunen haar massaal en ook de Nederlandse Ivo Niehe heeft het flink te verduren. De documentaire Framing Britney Spears, gemaakt door de New York Times, is vanavond te zien op Net5.

De documentaire laat onder meer zien hoe de media met de zangeres (39) omging in haar jongere jaren. De film gaat daarnaast over de zenuwinzinking van Britney in 2007, waarna ze in 2008 onder volledige curatele van haar vader Jamie kwam te staan. Pa Spears is sindsdien verantwoordelijk voor haar financiële en persoonlijke beslissingen. Iets waar de zangeres graag vanaf wil.

Ophef rondom documentaire

Framing Britney Spears deed veel stof opwaaien en ook in Nederland ontstond er ophef. In de documentaire zit namelijk een fragment van een oud interview uit de TV-Show waarin presentator Ivo Niehe de zangeres een vraag stelt over haar borsten. De presentator liet in een reactie weten dat het fragment uit de context is gehaald en dat hij haar de kans wilde geven om op geruchten over een borstvergroting te reageren. Ook zei hij dat de sfeer tijdens het gesprek goed was.

Ivo Niehe over Britney’s borsten

Fotograaf William Rutten, die destijds bij de opnames aanwezig was, weersprak de woorden van Niehe. Volgens hem brak achter de schermen ‘de pleuris uit’, nadat de presentator informeerde naar Britneys borsten. Het management zou zelfs hebben verzocht de vraag uit het interview te knippen, maar dat is niet gebeurd.

Justin Timberlake reageert

Ook Justin Timberlake voelde zich na de film genoodzaakt erop te reageren. In de docu komt ook zijn relatie met de zangeres en hun breuk aan bod. Zo werd het interview dat de zangeres gaf aan Diane Sawyer zo ‘geframed’ dat het leek alsof zij de reden was voor de breuk. Ook worden clips van Justin getoond waarin hij antwoord geeft op vragen van journalisten of hij en Britney het bed al hadden gedeeld. Justin kwam daarna ook nog met de videoclip van zijn hit Cry Me A River. Daarin was een actrice te zien die op Britney leek en het nummer ging over een relatiebreuk waarbij een vrouw hem had bedrogen.

Justin bood zijn excuses aan. ‘Ik heb spijt van al die momenten in mijn leven waarin mijn daden hebben bijgedragen aan het probleem, waar ik voor mijn beurt sprak of niet opkwam voor wat juist was. Ik begrijp dat ik op deze momenten en op vele andere tekort ben geschoten en profiteerde van een systeem dat vrouwenhaat en racisme goedkeurde’, reageerde hij.

Voor Britney zelf was het volgens naasten erg emotioneel om de docu te zien. De zangeres leek zelf ook op Twitter te reageren. ‘Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn idee over het verhaal van andere mensen. We hebben allemaal zulke verschillende, prachtige levens. Maar denk eraan dat hoe goed je het leven van iemand ook denkt te kennen, dat niets kan zijn vergeleken met hoe die persoon achter de schermen echt leeft.’

#FreeBritney

Het popicoon kon op veel steun rekenen. Op Twitter gingen er miljoenen tweets over de documentaire. Fans voeren sowieso al jaren campagne onder de noemer #FreeBritney omdat ze vinden dat hun idool niet meer onder curatele hoort te staan. Een paar van deze actievoerders komen aan het woord in Framing Britney Spears.

De documentaire is vanavond om 20.30 te zien op Net5.

Bron: ANP