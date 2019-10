Monica Lewinsky maakt documentaire over publieke vernedering

HBO Max heeft een documentaire in de maak over publieke vernedering. Een van de producenten is Monica Lewinsky, die met het onderwerp te maken kreeg na haar beruchte affaire met Bill Clinton.

In de docu, die 15 Minutes Of Shame gaat heten, komt Lewinsky zelf ook aan het woord over haar ervaringen. Een woordvoerder van de aanstaande streamingservice stelt in een statement: ‘Monica Lewinsky is een antibully-activist met meer inzicht in dit onderwerp dan wie dan ook, wat haar de perfecte partner maakt voor dit project.’ De documentaire wordt geregisseerd door Max Joseph, u allen welbekend van Catfish.

Documentaire Monica Lewinsky

In de beschrijving van de docu laten de makers weten dat 15 Minutes of Shame dieper ingaat op ‘de publieke vernedering-epidemie in onze cultuur’. Verschillende personen die publiekelijk aan de schandpaal zijn genageld komen aan het woord. Maar ook (voormalig) pesters, omstanders, mediamensen, psychologen en andere experts.

Impeachment

Dit is de tweede keer dat Lewinsky een documentaire produceert. Die activiste werkt momenteel ook mee aan Impeachment, het derde seizoen van American Crime Story. Die serie gaat iedere reeks over een andere bekende misdaadzaak uit de recente Amerikaanse geschiedenis. Eerder stonden de rechtszaak van O.J. Simpson en de moord op Gianni Versace centraal, het komende seizoen zal dat dus de affaire van Clinton en Lewinsky en de daaropvolgende impeachment van de oud-president zijn.

Killing by my fame

Eerder kwam in het Verenigd Koninkrijk een vergelijkbare documentaire, Killing by my Fame, uit. Die gaat ook over publieke vernedering, maar dan van een ander kaliber. In Killing by my Fame worden de zelfmoorden van Sophie Gradon, Mike Thalassitis en Jeremy Kyle onder de loep genomen. Alledrie waren ze te zien in Britse realityseries, waaronder Love Island.

Bron: ANP | Beeld: ANP