Roxeanne Hazes (28) is niet de enige Hazes-dochter die niet te spreken is over de documentaire ‘Kleine Jongen’. De oudste dochter van André Hazes, Nathalie, is er ook niet blij mee.

Nathalie Hazes laat weten aan Privé dat ze door het zien van de eerste aflevering volkomen van slag is geraakt. ‘Inmiddels heb ik ook de tweede aflevering gekregen. Ook deze aflevering heeft mij zo veel pijn gedaan.’

Niet herinneren

Ze verklaart er echt kapot van te zijn, maar wil niet met haar vinger gaan wijzen. ‘Maar dat dit mogelijk is, is onvoorstelbaar. Zo wil ik me mijn vader niet herinneren.’

Nooit een plekje geven

‘Ik wil mijn vader herinneren zoals ik dat wil’, wil Nathalie nog kwijt. ‘Niet met bepaalde beelden die ik in de documentaire heb gezien. Zo kan ik het nooit een plekje geven, echt een grote schande. Ik ga van social media af en wil nergens meer mee geconfronteerd worden. Dit moet klaar zijn.’

Geen toestemming

Roxeanne liet vorige week ook al op Instagram weten geen toestemming te hebben gegeven om archiefmateriaal van het gezin te gebruiken. Het gaat volgens de zangeres onder meer om beelden die zij met haar eigen recorder heeft gefilmd. In een van de fragmenten is een van de laatste gesprekken te zien die zij met haar vader had.

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders