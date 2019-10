Doei regen: er is droger, warmer én zonniger weer op komst

Typisch herfstweer, zo kun je het weer van de afgelopen weken wel omschrijven. Het is nat en guur, en zonder paraplu op stap gaan geeft geen garantie voor droog thuiskomen. Maar daar komt verandering in. Vanaf aankomende zondag belooft het namelijk niet alleen droger te worden; er is óók zonniger weer op komst.

Met hier en daar een uitzondering is oktober tot nu toe een ontzettend natte maand. Niet heel gek, want volgens meteoroloog Jan Visser trekken de buien al bijna een maand over het land. Maar na regen komt zonneschijn, zo verklapt hij aan NH Nieuws. ‘Het weerbeeld wordt eindelijk rustiger. Vanaf zondag trekken de wolken langzaam het land uit en maken ze plaats voor zonniger weer.’

It’s (almost) gettin’ hot in here

Met dat zonnigere en drogere weer komen óók aangenamere temperaturen kijken. ‘Het kwik kan dan oplopen tot boven de 15 graden en in het binnenland zelfs 20 graden,’ aldus Visser. ‘Geweldig weer voor de herfstvakantie.’

Wij zeggen: het perfecte weer voor een fijne boswandeling of een dagje uitwaaien op het strand!

Droge zomer

Ook heeft Visser een verklaring voor de vele regen die afgelopen maand gevallen is. ‘Mensen vergeten dat het in de zomer bijna niet heeft geregend. Er viel bijna geen druppel. Een maand lang regen voelt dan ook ineens heel lang.’

Dat laatste neemt echter niet weg dat het echt een heel natte maand was. ‘Normaal gesproken valt er in oktober 90 millimeter, maar nu is er in de eerste maand al bijna 200 millimeter gevallen. Niet bijzonder, wel kletsnat.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.