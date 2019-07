Doek valt definitief voor Holleeder: schuldig aan meerdere moorden, levenslange celstraf

Het is klaar voor ‘knuffelcrimineel’ Willem Holleeder. De rechtbank in Amsterdam acht hem schuldig aan alle moordaanslagen die hem ten laste zijn gelegd. Het gaat om de moord op Cor van Hout, Willem Endstra, Kees Houtman, Thomas van der Bijl en John Mieremet en doodslag op Robert ter Haak.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een levenslange gevangenisstraf tegen de 61-jarige Holleeder geëist, omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor meerdere liquidaties, in de periode 2003-2006. Ook zou Holleeder een misdaadbende hebben gevormd met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis.

Dino Soerel

Soerel kreeg al eerder levenslang, wegens zijn organiserende rol bij de moord op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Hillis werd vermoord in 2011.

Juciy detail

Hieronder vind je de video met de uitspraak terug. Daar is, in de laatste seconden van de video, direct nadat de uitspraak bekend wordt gemaakt, een schreeuw te horen. Maar van wie, dat is de grote vraag.

Bericht van Holleeder

De advocaat van Holleeder twitterde deze foto van een briefje dat Holleeder schreef als reactie op de rechtspraak:

Dit is de korte eerste reactie van onze cliënt Willem #Holleeder naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank (en een draadje) pic.twitter.com/vMYyJyH95Q — Sander Janssen (@sanderja) 4 juli 2019

