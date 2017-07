Doekenbal: deze vrouwen rocken de hoofddoek

De een draagt ‘m uit geloofsovertuiging, de ander om haar kale hoofd te bedekken en weer een ander omdat het bij haar cultuur hoort. Maar een ding hebben ze gemeen: ze rocken de look. Deze vrouwen doen uit de doeken hoe ze hun hoofddoek dragen.

Tekst Amanda van Schaik | Beeld Daphne Ponsteen

Naam: Enaam Ahmed Ali

Leeftijd: 23 jaar

Is: Managing director van fashionmerk Nesci (nescifashion.com)

Heeft: Een stuk of 50 sjaals

Koopt: Hoofddoeken van het Turkse merk Aker. “Mijn favoriet is een lichtroze.”

Truc: “Gebruik bij een zijden hoofddoek magneetjes om ‘m vast te zetten. Zo beschadigt de stof niet.”

Grootste hoofddoekirritatie: “Als ‘ie loslaat. Ik zet ‘m met pinnetjes en speldjes in de juiste vorm. Ik heb altijd een spiegeltje bij me, zodat ik mijn hoofddoek kan fatsoeneren.”

Tijd kwijt aan omdoen hoofddoek: “Als het meteen goed gaat, minder dan twee minuten. Anders maximaal tien minuten.”

‘Een blond meisje zei: ‘Je ziet er echt cool uit!’ Sindsdien zijn we vriendinnen’

Modest fashion

“Vorig jaar mei was de officiële launch van Nesci, een modern modest fashionmerk dat ik samen met twee vriendinnen heb opgericht. Zie het als een Zara, maar dan met iets langere kleding. We verkopen jassen, jurken, tunieken, rokken, broeken en ook hoofddoeken: deze maken we van natuurlijke, ademende stoffen zoals viscose en zijde met aan het uiteinde een lijn van kraaltjes. Zo kun je je look op een simpele manier klasse en allure geven. Ons modemerk is ontstaan vanuit een gemis: veel bedekkende kleding is een beetje oubollig en veel moderne kleding laat te veel huid zien. Wij maken tunieken tot minimaal over de knie, broeken tot minimaal de enkels, de kleding is niet te strak en niet transparant en heeft geen decolleté. We richten ons niet alleen op moslima’s, maar op alle vrouwen die zich iets bedekter wil kleden.”

IJsbreker

“Op het gymnasium was ik de enige met een hoofddoek. Iedereen vond het supergaaf. Het dragen van een hoofddoek was mijn unique selling point: het maakte me bijzonder. Het was ook een mooie ijsbreker. Zo kwam er in de brugklas een blond meisje naar me toe die zei: ‘Je ziet er echt cool uit!’ Sindsdien zijn we vriendinnen.”

Slim

“Als ik vertel dat ik cum laude ben afgestuurd aan de universiteit, krijg ik meestal verbaasde blikken: de meeste mensen associëren een hoofddoek niet met intelligentie. Ik kan dat niemand verwijten, in de media zie je weinig succesvolle vrouwen met hoofddoek. Maar ik hoop dat het negatieve stigma dat aan een hoofddoek kleeft, op den duur zal verdwijnen.”

Naam: Layla Çelik

Leeftijd: 32 jaar

Is: Blogger (lanitanl.nl)

Heeft: Rond de 100 hoofddoeken

Haar stijl: “Bedekkend maar modern.”

Koopt: Sjaals bij verschillende webshops zoals bij Hazanah en veiledbeauty.nl

Hoofddoektip: “Strijken, genoeg naaldjes gebruiken, en gebruik altijd een onderkapje anders glijdt je sjaal weg.”

Tijd kwijt aan omdoen hoofddoek: “Ik ben 15 minuten bezig om mijn hoofddoek om te doen. Ik ben een perfectionist dus ik ga pas de deur uit als die goed zit.”

Grootste ergernis: “Als ik te weinig naaldjes heb, mijn naald in de stof vastzit en er een bobbel in mijn sjaal komt waardoor ik weer overnieuw moet beginnen.”

‘Een hoofddoek moet je dragen voor jezelf, niet voor je vader, moeder, oom of man’

Blog

“Vijf jaar geleden – toen er nog weinig moslima bloggers waren – ben ik met bloggen begonnen. Leuk om het er als hobby bij te doen naast het moederschap. Mijn blog gaat voornamelijk over lifestyle, beauty en fashion voor moslima’s. Ik schrijf en vlog over allerlei onderwerpen, van ‘wat zit er in mijn handbagage?’ tot een tutorial over het creëren van meer volume in je hijab.”

Bekeerd

“Mijn vader is Turks en mijn moeder Nederlands. Mijn zussen en ik zijn opgegroeid met de Nederlandse cultuur, de islam en de Turkse cultuur waren niet in beeld. Als we op vakantie gingen naar Turkije en familie bezochten die wel praktiserende moslims waren, voelde ik me daar helemaal thuis. De gastvrijheid, het respect voor ouderen, de Turkse cultuur en alles daaromheen miste ik in Nederland. Ik voel me op m’n plek in de Turkse cultuur en binnen het islamitische geloof. Daarom ben ik dertien jaar geleden bekeerd en een hoofddoek gaan dragen, want dat hoort bij de islam.”

Eigen keus

“Een hoofddoek kun je niet opleggen. Als je deze draagt voor je vader, moeder, oom of man, neem je de functie van de hoofddoek weg. Je moet zelf de keuze maken, net zoals je zelf voor de islam moet kiezen – anders heeft het dragen van een hoofddoek geen nut en zal je zien dat vrouwen hun hoofddoek ook weer af doen omdat ze het zelf niet willen. Ik heb een dochtertje en ik ga haar als ze ouder wordt niet verplichten om een hoofddoek te dragen. Het is haar keuze en ze is er vrij in.”