Doelen stellen en bereiken? Met deze tips krijg je het voor elkaar

Je vervelen in deze periode kan zorgen voor meer creativiteit én nieuwe inzichten. Misschien kom je zelfs wel tot de conclusie dat je nieuwe doelen wilt bereiken. Maar hoe krijg je dat nu voor elkaar?

Denk je alleen maar ‘ik moet nieuwe doelen in m’n leven’, dan sla je al een belangrijke stap over. Begin door na te gaan wát je nu wilt bereiken. Dat kan gaan van een succesvol boek uitbrengen (think big) tot meer kleine geluksmomentjes. Heb je die eindgedachte in je hoofd? Dan kun je vervolgens verschillende minidoelen bedenken die je gaan brengen waar je wilt zijn. Voor het uitbrengen van een roman moet je misschien een plot uitwerken, elke dag een x aantal woorden schrijven, noem het maar op.

Doelen bereiken