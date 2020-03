De hele dag thuis? Dít kun je doen als de Corona-verveling toeslaat

Het zijn bizarre tijden. Het corona-virus heeft Nederland in zijn greep: de paracetamollen zijn uitverkocht en de supermarkten worden leeg gehamsterd. Door de nieuwe maatregelen van het kabinet zijn we voor zover het kan aan huis gekluisterd en werken we vanaf de keukentafel. Het is natuurlijk heerlijk om wat meer thuis te kunnen zijn, maar wat doe je als de corona-verveling toeslaat?

Evenementen en andere sociale bijeenkomsten worden massaal afgelast en ons sociale leven lijkt flink op de schop te gaan de komende weken. Voor sommigen is thuis maar thuis, maar wat kun je juist dáár allemaal doen zonder dat je je stierlijk gaat vervelen?

Thuiswerken

Thuis zitten betekent niet meteen dat je niets meer te doen hebt. Velen hebben het advies gekregen om hun werkzaamheden voor te zetten vanuit huis. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, is het belangrijk om een goede werkplek voor jezelf in te richten. De bank lonkt misschien, maar het is niet het best voor je houding. Aan tafel dus maar. Zorg er daarnaast voor dat je laptopscherm ter hoogte is van je hoofd zodat je niet omlaag hoeft te kijken. Zet je laptop dus, al je geen standaard hebt, op een stapel boeken of tijdschriften. Een los toetsenbord en muis zul je ook nodig hebben. Even wat gedoe misschien, maar je krijgt in ieder geval geen last van je nek.

Achterstallig werk

Hogescholen en universiteiten zullen tot 31 maar geen fysieke colleges meer geven. Zorg ervoor dat je niet achter gaat lopen en probeer je voor zover dat kan aan het schema houdt. Omdat je niet meer naar de lessen hoeft toe te komen, kun je mooi de tijd nemen om wat achterstallig werk weg te werken. Ohja, ennuh, je hebt nu ook eindelijk tijd om eens naar boekhouding en je belastingaangifte te kijken en dit laatste vóór 1 mei in te dienen.

Me time

Nu je thuis bent, heb je eindelijk meer tijd voor wat me time. En wie aan me time denkt, denkt aan Netflix. Gelukkig raak je nooit uitgekeken op deze streamingsdienst en zijn er weer een aantal gloednieuwe films en series gelanceerd. Ondertussen heb je ook alle tijd voor wat selfcare en kun je aan de slag met gezichtsmaskers, je nagels lakken of je benen scrubben. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon een gezellige vriendinnenavond van maken.

Gezond eten

Omdat we door het onheilspellende Coronavirus moeten zorgen dat we onze weerstand op peil houden, is het belangrijk om gezond te blijven eten. Kies dus voor gezonde maaltijden en experimenteer eens met je kookkunsten. De supermarkt leeg hamsteren is helemaal nergens voor nodig, want er is meer dan genoeg voedselvoorraad.

Clean it up

Last but not least, ruim de boel op en geef je huis eens een flinke opknapbeurt. Lap je ramen, boen je keuken eens helemaal schoon of gooi het over een heel andere boeg en knap je muren op met een nieuw kleurtje. Schoonmaken schijnt ook nog eens enorm te helpen tegen stress. Kortom; genoeg reden om je niet te hoeven vervelen de komende weken.

