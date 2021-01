Het klinkt als een oersaai klusje (en dat is het ook wel), maar zeg eens eerlijk: hebben we ons niet allemaal al duizend keer voorgenomen nu éindelijk eens een back-up te maken van onze computer, telefoon, iPad en noem maar op? Aangezien we in lockdown zitten en hoogstwaarschijnlijk de deur niet meer uit mogen na half negen ’s avonds, is dat een prima klusje. Kan die ook weer van je to do list voor het komende jaar (of de komende tien jaar) afstrepen.

Een tijdje terug had ik een vriendin die helemaal in paniek was aan de telefoon. Nouja, eigenlijk aan haar vriend z’n telefoon, want haar telefoon was kapot. Alle bestanden waren weg en nu denk je misschien: nou en?, maar het waren alle foto’s van het eerste jaar van haar dochtertje. En die momenten komen nooit meer terug. Dus: paniek in de tent, vriendin en haar lief een nacht opblijven en toen de volgende ochtend naar een computermannetje. Uiteindelijk is het goed gekomen, maar zij maken nu dus iedere zondag een back-up van alle apparaten.

Dat wil ik ook wel – en ik ben echt geen digibeet – maar eh … – hoe moet dit? Nou, zo.

Apple – iPad en iPhone

iCloud

Ben je gezegend (of volgens sommige mensen vervloekt) met Apple apparaten, dan is een back-up maken vrij eenvoudig. Namelijk via iCloud. Nodig: een iCloud account, die je aanmaakt op je Apple apparaat én jouw Apple ID en wachtwoord (die onthouden is ook altijd lastig, he?). Ga naar Instellingen -> Log in op je iPad. Log in met Apple ID en wachtwoord en dan kun je een back-up maken. Je krijgt 5GB per apparaat, maar je kunt meer kopen. Is ook helemaal niet duur: 50GB kost je €1,- per maand.De daadwerkelijke back-up maken doe je met een ‘reservekopie’. Ga naar Instellingen -> Gebruikersnaam -> iCloud -> iCloud-reservekopie -> Verschuif het knopje -> Maak kopie. Mooiste: er wordt automatisch een back-up gemaakt van nieuwe foto’s of bestanden als je apparaat met het internet is verbonden, wordt opgeladen én is vergrendeld (thuis en ’s nachts, dus) iTunes op de computer

Die dienst van Apple is handig, maar sommige mensen zijn bang voor meekijkers. Dan kun je ‘m ook privé maken, via iTunes op een computer. Hoe? Koppel je apparaat aan de computer met een USB-kabel en start iTunes (de nieuwste versie). Links in het iTunes menu zie je je Apple apparaat staan en bij het tabje ‘overzicht’ staat de optie om een reservekopie aan te maken. Klik op ‘Maak reservekopie’ en dan bewaart iTunes een back-up op je computer. Op harde schijf

Eigenlijk vervolg je alle iTunes stappen: je maakt een reservekopie zoals hierboven beschreven. Kopie gemaakt? Klik dan op iTunes in de menubalk -> Voorkeuren-> Apparaten -> Houd ctrl ingedrukt -> Kies het juiste apparaat -> Laat ctrl los -> Kies voor toon in finder.

Als het goed is zie je in finder nu een mapje met een rare naam; daarin zit je reservekopie. Verbind je externe harde schijf met de computer, verplaats je reservekopie naar de harde schijf et voilà: een reservekopie op een harde schijf.

Andoid tablet & telefoon

Google

Android heeft een soort eigen iCloud. Nodig: een Google-account. Hoe?

Koppel je apparaat aan dat Google Account. Ga naar Instellingen -> back-up maken en resetten -> back-up maken van mijn gegevens -> aan. Oudere versie? Dan staat ‘ie misschien bij Instellingen -> Systeem -> Back-up.

Als dit gelukt is, maakt Android ook automatische back-ups op de achtergrond. Handig! Nadeel: foto’s en video’s worden niet automatisch bewaard, daarvoor heb je de Google Foto’s App nodig. Hoe? Open die app -> Instellingen -> Back-up & synchronisatie -> Functie aanvinken. Op externe harde schijf

Zoek back-up via Google account op computer, verbind harde schijf met computer en verplaats back-up naar harde schijf. Easy does it.

Bron: Consumentenbond, Pexels