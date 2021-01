Je kast opruimen is een klusje waar je – dankzij de huidige lockdown en avondklok – lekker veel tijd voor hebt. Maar hoe pak je dat nou een beetje handig aan? Wij vroegen het Valina Brizzi (27), eigenaresse van The Wardrobe Organizer, die de kledingkasten van zo’n beetje tout bekend Nederland onder handen neemt.

Valina begon in 2019 met The Wardrobe Organizer. ‘Ik heb een passie voor organizing, voor interieur. En in Amerika is het heel groot hè, opruimen. Kijk maar eens naar The Home Edit op Netflix. Ik dacht: dat kan ik ook! Begin 2019 begon ik met kledingkasten organiseren, vorig jaar kon ik al uitbreiden. Ik mag zelfs de producten van The Home Edit gebruiken en verkopen, een hele eer.’

The Wardrobe Organizer is in te huren voor verhuizingen en het transformeren van alle ruimtes in huis. ‘Maar ik verkoop ook alle opruimbenodigdheden in de webshop, zodat mensen thuis zelf aan de slag kunnen. Dat loopt sinds deze maand echt heel goed, het is bizar druk. Ik denk door de lockdown.’ Dat klinkt dus als een droom, zo word je misschien eindelijk eens een opgeruimd type.

Oke, we gaan aan de slag met de kledingkast. Hoe beginnen we?

‘In tegenstelling tot wat iedereen denkt, zeg ik altijd: begin klein. Je kunt wel al je kleding eruit gaan halen, maar het moet ook weer terug en dat kan overweldigend zijn. Dus begin bij je lades. Daarna – en dat kan ook prima de volgende dag – al je hangkleding. En zo verdeel je het organiseren over verschillende dagen, zodat het behapbaar blijft.’

“Maak zelfs onderscheid tussen je sokken: enkelsokken, sportsokken en hoge sokken”

Dan heb je het eruit, maar het moet er ook weer in. Hoe?

‘Met het opbergen van je spullen is het belangrijk dat je daar structuur in creëert. Ladeverdelers, bakken, kledinghangers en mandjes helpen daarbij. Maak onderscheid tussen je spullen. Zelfs in je sokken: hoge sokken, enkelsokjes, sportsokken. Als het dan een plekje heeft, is het tijd om alles te labelen. En als ik zeg alles, bedoel ik ook écht alles. Dus al je opbergbakken, lades en ja, ook de ladeverdelers.’

Die lades indelen is wel redelijk makkelijk, denk ik. Maar dan je hangkleding. Hoe organiseer je dat nou een beetje lekker?

‘Dat ligt aan de grootte van je kast. Heb je een grote kast? Dan wil je waarschijnlijk alle seizoenen uithangen. Maar als je een kleine kast hebt, raad ik aan om het per seizoen op te hangen. Zo hangt het niet te vol. Dus per seizoen en dan per categorie, bijvoorbeeld T-shirts, jurken en pantalons bij elkaar. En dan op kleur. Van wit naar donker en daartussen rood, oranje, geel, groen, blauw en paars; de kleuren van de regenboog. Voor hangkleding zou ik gaan voor de dunne fluwelen hangers, zo kun je twee keer zoveel kwijt. Je wil ’s ochtends je kast opendoen en direct weten waar alles ligt. Dat is het doel van organiseren.’

“Met dunne fluwelen hangers kun je twee keer zoveel kwijt”

Maar ik denk dat zélfs als je alles categoriseert, je altijd een ‘rommellade’ houdt. Dingen die nergens horen. Hoe werkt dat?

‘Zeker, maar daar maak je geen rommellade van, maar een ‘losse dingen lade’. En ook dat moet je categoriseren. Dus bijvoorbeeld zweetbandjes, bikini’s, riemen, haarbanden. En dan komen die ladeverdelers weer tevoorschijn. Alles krijgt een eigen ‘huis’, zodat je geen losse dingen meer hebt. En als je weet waar je losse dingen liggen en dat netjes opbergt, is het geen rommellade meer, maar heeft het een functie.’

Marie Kondo hamert op ‘does it spark joy’ bij het organiseren van de kast, maar dat hoor ik jou niet zeggen. Moeten we daar niet naar kijken?

‘Zeker wel. Je kijkt naar of het oud is, of je het nog draagt of dat het misschien wel kapot is. Als ik bij klanten ben, gaan we samen door de kast. In geval van twijfel laat ik het in de kast. Grappig genoeg willen ze het dan, als alles netjes hangt, vaak toch niet houden. Want ze weten dat ze het niet meer dragen. Ik gebruik van Marie Kondo ook de File Fold techniek (een manier van vouwen) voor de lades. Je vouwt een item dan drie keer om in plaats van twee keer. Maar het grote verschil is denk ik dat wij iets meer gefocust zijn op styling en hoe het eruit ziet.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Valina Brizzi