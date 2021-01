Doet Sonny alleen mee voor de fame aan ‘Temptation Island’?

Oh Sonny, waar moeten we beginnen? De wijze uitspraken vlogen je afgelopen aflevering om de oren. De beste man zat in zak en as toen Jaydi het uitmaakte, maar deed hij wel echt mee om zijn relatie te testen? Of was Sonny puur voor de fame in Temptation Island?

En dat terwijl Jaydi zijn levensproject is, hij een trappetje in haar put had gezet en ze nu moet leren om te fietsen zonder zijwieltjes. Gaat ze dat wel overleven? Lastig natuurlijk.

Sonny fame

Eerder gingen al de geruchten rond dat het Sonny en Jaydi puur te doen zouden zijn om de bekendheid (ze deden immers al eerder mee aan een tv-programma). Maar die roddels lijken nu kracht bij te worden gezet. Niemand minder dan Rijk Hofman heeft namelijk bijzondere berichten van de realityster in handen.

Nep-accounts

Al een aantal weken voordat Temptation Island van start ging (en officieel bekend werd dat Sonny meedeed), werd Rijk namelijk bestookt door ‘nep-accounts’ van de beste man. Zij riepen hem op om Sonny te gaan volgen, omdat hij binnenkort te zien zou zijn in de show. Het is niet duidelijk of Sonny zelf achter deze accounts zit, ‘maar wie zou het anders kunnen zijn?’ Goed genieten van zijn fame in Nederland gaat dus wel lukken. Of het nu vooraf opgezet is of niet, het was zijn ‘propose‘.

Bron: Love Reality | Beeld: Still