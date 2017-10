Dol op spanning? Deze nieuwe Netflix-thriller móet je zien

Dat Netflix een kei is in het maken van zenuwslopende series en fantastische films, weten we al een tijdje. Binnenkort voegt onze favoriete streamingdienst weer een nieuw pareltje toe aan hun reeks met Originals: Wheelman, een knallende ‘achtervolgingsthriller’ waarvan Netflix vandaag de trailer online gooide.

Race tegen de klok

De film speelt zich – voor een heerlijk, claustrofobisch effect – voornamelijk af in een auto. Wheelman vertelt over een door bankovervallers ingehuurde chauffeur die, terwijl hij op de dieven wacht, een mysterieus telefoontje krijgt. Een onbekende, niet al te vriendelijke stem vertelt hem dat hij bedonderd wordt door de overvallers en dat hij exact moet doen wat de beller hem opdraagt. Volgt hij zijn schokkende bevelen niet op, dan zijn Wheelman én zijn gezin hun leven niet zeker…

De hoofdrol in de film is voor acteur Frank Grillo, een ster in het spelen van duistere typetjes, die we kennen van onder meer Prison Break en de Captain America-reeks.

Op het puntje van je (auto)stoel

Wheelman lijkt een soort mix van de thriller Phone Booth, dat zich anderhalf uur afspeelt in enkel een telefooncel, en racespektakel The Fast And The Furious. Voor wie niet vies is van wat spannende actie, lijkt de film het ultieme vermaak op een donkere, stormy oktoberavond. Ja ja, er komt (godzijdank!) nog een heerlijk zomers weekend aan, maar wij gokken dat dit helaas niet aanhoudt tot de release van Wheelman, die vanaf 20 oktober op Netflix te zien is.

