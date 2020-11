De films ‘To All The Boys I’ve Loved Before’ en ‘To All Th Boys: PS. I Still Love You’ staan al enige tijd op Netflix, maar worden nog steeds massaal bekeken. En wij snappen wel waarom (hallo, Noah Centineo!). Goed nieuws voor alle fans, want je kunt je opmaken voor deel 3! Suprise! #spoileralert

Het enige treurige is dat… dit het laatste deel zal zijn. *snik*

In het begin van 2021

Helaas heeft Netflix de precieze releasedatum nog niet gedeeld, maar wij gokken dat het derde deel al begin 2021 te zien zal zijn. Dat heeft Margot, oftewel Janel Parrish, tussen neus en lippen door verteld. “Ik denk dat de film begin dat jaar uitkomt. Ik kan niet wachten totdat mensen de film kunnen zien. Het is prachtige afsluiting voor Lara Jean. Haar afstuderen komt eraan en is een heel bijzonder moment voor haar.”

De liefdesbrieven

Je herinnert je vast nog wel de brieven van Lara Jean die ze schreef voor alle jongens op wie ze ooit verliefd was. Of nou ja, verliefd… Ze vond ze ooit heel erg leuk en besloot in film nummer één voor iedere jongen een brief te schrijven. En tja, toen kwamen deze per ongeluk ook écht bij de jongens terecht. Dat maakt tegen het einde van de eerste film niet meer zo heel veel uit, want Lara Jean heeft haar ware liefde gevonden. En dat is bij niemand minder dan de knappe, lieve, perfecte Peter Kavinsky. *smelt*

Oude crush

Alles lijkt koek en ei te zijn tussen die twee. Zo begint de tweede film met een super romantische date, waar ‘LJ’ en Peter elkaar beloven elkaars hart nooit te breken. Maar je voelt het al aankomen: ineens duikt John Ambrose McLaren op. Wie? Eén van de crushes die een brief heeft ontvangen. Gelukkig gaf het einde van de film ons hoop! Zo realiseerde Lara Jean zich op tijd dat John niet de geschikte kandidaat is waarmee ze voor altijd samen wil zijn. En dus leven Peter en Lara Jean happily ever after...

Volg je je hart of hoofd?

Nou ja, in ieder geval tot film nummer drie. Want in het volgende deel staat Lara Jean voor een moeilijke keuze. Want als we het boek moeten geloven, gaat het koppel nog een lastige weg vol struggles tegemoet… De vader van Lara Jean gaat eindelijk trouwen met de buurvrouw Ms. Rothschild en Lara Jean is druk in de weer met helpen organiseren. Ondertussen moet ze de lastigste keuze van haar leven maken: bepalen naar welke universiteit ze wil gaan en wat deze keuze betekent voor haar relatie met Peter. Peter krijgt een lacrosse-studiebeurs bij de University of Virginia, terwijl Lara Jean eigenlijk naar de University of North Carolina wil. Wanneer je hart en hoofd allebei wat anders zeggen, waar moet je dan naar luisteren?

Bekijk de trailer van de tweede film in onderstaande video.

Beeld: Still

