De immer gezellige Dolly Parton viert begin volgend jaar haar 75e verjaardag. Om dat te vieren wil de Amerikaanse zangeres haar Playboy-shoot uit 1978 graag overdoen. En tja, als je Dolly Parton bent, waarom niet?

‘Ik ben van plan om weer op de cover van Playboy te staan’, vertelde Dolly in de Australische tv-show 60 Minutes. ‘Het lijkt me zo grappig. Als zij het aandurven. Ik weet niet of ze het willen.’

Dolly Parton the Bunny

En mocht ze de shoot doen, dan zou Dolly het liefst het zwarte pakje dat ze destijds droeg – met konijnenoortjes op haar hoofd – opnieuw willen dragen. ‘Ik zou het vast nog steeds kunnen gebruiken. Mijn borsten zijn nog steeds hetzelfde’, zegt Dolly lachend, doelend op een van haar vele ingrepen. ‘Ik heb mijn eigen look. Ik ben een soort stripfiguur en stripfiguren worden niet echt ouder.’

75 years and counting

Op haar 90e verwacht de zangeres dan ook dat haar uiterlijk onveranderd is. ,’Alleen meer make-up en een groter kapsel.’ Over het geheim waardoor Dolly nog steeds goed voor de dag komt, is ze heel duidelijk. ‘Ik zeg altijd goede belichting, goede make-up en goede artsen. En een positieve houding kan ook geen kwaad.’

50 and fabulous

Dolly Parton is overigens niet de eerste die een oude shoot uit de Playboy na wil doen. Eerder deden al vijf voormalige playmates, waaronder Hugh Hefner’s ex-vrouw Kimberly Conrad Hefner en model Candice Collings na dertig jaar hun photoshoot opnieuw. Dat leverde toen onderstaande beelden op: