‘Deze Hollywoodster speelt prins Charles in nieuw seizoen The Crown’

Voor het vijfde seizoen van ‘The Crown’ draagt Josh O’Connor het stokje van zijn personage prins Charles over aan Hollywoodacteur Dominic West. Hoewel Netflix nog niets heeft bevestigd, lijkt het toch echt zo te zijn dankzij een ouderwetse slip-of-the-tongue van O’Connor.

Dominic West kun je kennen van zijn hoofdrollen in series als ‘The Affair’, ‘The Wire’ en de film ‘Les Misérables’. De acteur was vorig jaar saillant genoeg ook in het nieuws omdat hij zijn vrouw in Rome openlijk bedroog met tegenspeler Lily James. Dat slippertje heeft West kennelijk geen windeieren gelegd. In het vijfde seizoen van hitserie ‘The Crown’ mag hij zich storten op de steeds nijpendere love triangle tussen hem, prinses Diana en Camilla Parker-Bowles.

‘Goed om te gaan’

O’Connor heeft er geen probleem mee dat hij Charles nu moet overdragen aan West. ‘Ik heb er absoluut van genoten, maar de reden waarom ik ben gaan acteren is omdat ik graag verschillende mensen speel. Dat personage spelen heeft me een hoop plezier gebracht. Maar het is ook goed om nu te gaan en te zeggen: great, nu draag ik het over aan Dominic West.’

De acteur lach tips voor zijn opvolger bescheiden weg. ‘Als Dominic West naar mij komt voor advies, zou ik hem uitlachen. Ik zou denken: Dom! Jij bent Dominic West!’

Verse lading

Als O’Connor gelijk heeft, en waarom zou ‘ie dat niet hebben, dan sluit West zich aan in het rijtje Imelda Staunton, Lesley Manville en Jonathan Pryce. Deze verse lading acteurs de eer het stokje over te nemen van respectievelijk Olivia Coleman, Helena Bonham Carter en prins Philip. Elizabeth Debicki neemt de rol van prinses Diana op in het vijfde seizoen.

Wanneer dat seizoen precies uitkomt, is nog de vraag. Zeker is dat we nog wel even geduld moeten hebben. De opnames staan gepland voor juni dit jaar. Dat betekent dat het in ieder geval pas ergens volgend jaar wordt wanneer we kunnen smullen van het lief en leed rondom de Britse royals.

