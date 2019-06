Donald Trump ontkent opnieuw aantijgingen van seksueel wangedrag: ‘Ze is mijn type niet’

De teller staat inmiddels al op vijftien en het houdt maar niet op: president Donald Trump wordt beschuldigd van seksueel wangedrag en Donald Trump blijft ontkennen. Dat doet ‘ie ook nu weer, wederom op uiterst oncharmante wijze: ‘Ze is mijn type niet.’

De 75-jarige E. Jean Carroll – columnist en schrijfster – zegt dat Trump haar heeft aangerand in een kleedkamer van een warenhuis in New York. Dat zou gebeurd zijn in 1995 of 1996.

Maar Trump zou Trump niet zijn als hij blijft ontkennen. ‘Ik zal het zeggen met veel respect: ten eerste, ze is niet mijn type. Ten tweede, het is nooit gebeurd. Het is nooit gebeurd, oké?,’ verklaarde de Amerikaanse president in een interview met de Amerikaanse nieuwssite The Hill. ‘Ze liegt. Ik weet niets over haar, helemaal niets. Het is vreselijk dat mensen zulke dingen kunnen beweren.’

Denial, denial, denial

In een reactie op CNN gaf Carroll al aan ‘blij te zijn’ niet Trumps type te zijn. De vrouw geeft aan dat Trump ook alle eerdere aantijgingen van seksueel misbruik ontkend heeft. ‘Hij ontkent de aantijgingen, draait het om, voert bedreigingen uit en gaat in de aanval.’

