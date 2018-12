Er zijn twee verdomd goede redenen om donderdag naar Den Haag te gaan

Oh oh Den Haag, underdog van de Randstad. Waar Amsterdam en Rotterdam elkaar de tent uit concurreren met hotspots voor foodies en fashionista’s, geldt in Den Haag het devies ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.’ Daardoor zou je misschien – heel misschien – kunnen denken dat Den Haag niet veel bijzonders te bieden heeft. Maar oordeel niet te snel. Want deze ‘underdog’ is keihard aan het winnen, met zowel de kerstmarkt als de populairste lekkernij van het moment: de donut.

Royal Christmas Fair

In de krakende kou flaneren over een kerstmarkt is alleen leuk als het een goede kerstmarkt is. Drie paar handschoenen voor € 5,- of tandenborstels en tandpasta (kerstmarkt Maastricht, we kijken hier naar jou…) zijn topaanbiedingen, maar horen – als je het ons vraagt – meer thuis op de doordeweekse markt dan op de kerstmarkt.

Als we dan toch die kou trotseren, dan willen we glühwein in een mooie mok, kerstballen in alle soorten en maten, mooie cadeaus kunnen shoppen én lekker kunnen eten. Natuurlijk, een bratwurst kraam mag (moet!), maar geen vijf. En het liefst in een stijlvolle kraam in plaats van een truck die je vijf weken later ook terugvindt op de kermis. Ons hart maakt daarom een sprongetje bij de de Royal Christmas Fair, de kerstmarkt op z’n Haags.

Lange Voorhout

Want deze kerstmarkt ligt op de Lange Voorhout, een van ’s lands mooiste straten (serieus, wist je dat de Berlijnse boulevard Unter den Linden is geïnspireerd op deze straat? En dat de Avenue des Champs-Élysées dáárop weer geïnspireerd is? Kortom: Lange Voorhout = trendsetter). En deze lange laan ligt er altijd prachtig bij, maar nu is ‘ie prachtig versierd met stijlvolle kerstlampjes en even stijlvolle kraampjes. Schelpen kraken onder je voeten, links en rechts staan vuurkolven en kraampjes en overal zindert de geur van glühwein. Romantisch? Ja heel. Plus, er loopt ook een kerstman rond. Ho ho ho!

De Royal Christmas Fair is te bezoeken t/m 23 december. Waarom je er donderdag heen wilt? Nou, gewoon, dan is er een Christmas Sing Along (hehehe). En bovendien kun je het dan perfect combineren met nummer twee:

Dunkin’ Donuts

Voor donut-liefhebbers is het donderdag groot feest in Den Haag. Daar opent de grootste Dunkin’ Donuts-winkel van Nederland. Lees: 270 vierkante meter verspreid over twee etages aan donuts, koffie en nog meer lekkers. Komende donderdag openen de deuren om stipt 07:00 uur en dit gaat inmiddels via vast recept: de eerste 100 klanten ontvangen een jaar gratis donuts.

De grootste Dunkin’ Donuts zaak van Nederland ligt aan Spui 10B.

