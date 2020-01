Done deal! Harry en Meghan geven koninklijke titels op

Prins Harry en Meghan Markle hebben officieel hun koninklijke titels opgegeven en zullen geen financiering meer ontvangen vanuit het koningshuis. Dat heeft Buckingham Palace zaterdagavond bekendgemaakt. Queen Elizabeth laat weten dat er een overeenkomst is bereikt waardoor haar kleinzoon, zijn vrouw en hun zoon “een gelukkig nieuw leven kunnen leiden”.

De keuze om niet langer de koninklijke titels van de Britse koninklijke familie te dragen, houdt in dat Harry en Meghan niet langer formeel koningin Elizabeth zal vertegenwoordigen. En het duo vrijstelling heeft van zogeheten verplichtingen die je als royals hebt. De ouders van Archie behouden wel hun eigen patronages en verenigingen. Waarschijnlijk zullen ze zich in de toekomst ook blijven bezighouden met liefdadigheidswerk.

Met deze nieuwe overeenkomst is het koppel nog steeds lid van de koninklijke familie – ze behouden dan ook hun titel van hertog en hertogin van Sussex – maar zijn ze in feite niet langer koninklijke hoogheden.

Het statement

In het statement wordt ook duidelijk dat het gezin van Harry niet langer financiering zal ontvangen vanuit het Britse koningshuis, en dus volledig financieel afhankelijk zal zijn. Daarnaast zullen ze ook de verbouwingskosten van hun huis, Frogmore Cottage (dat tevens hun woning in het Verenigd Koninkrijk blijft), terug moeten betalen. Het verontschuldigende bedrag is zo’n 2,8 miljoen euro, aan belastinggeld. Het stel zal overigens ook deels in Canada gaan wonen.

Kanttekening: vooralsnog is onduidelijk wat er met de beveiliging van het stel gaat gebeuren. Daar heeft Buckingham Palace nog niks over gezegd. De beveiliging die het stel moet inschakelen kost jaarlijks miljoenen.

De persoonlijke touch van de Queen

De uitspraken van koningin Elizabeth in het statement zijn opvallend persoonlijk, dat doet ze normaal gesproken nooit. De koningin liet in het statement weten dat na de vele maanden van gesprekken en recente discussies ze blij is met deze beslissing: ”ik ben blij dat we een constructieve en ondersteunende weg hebben gevonden voor mijn kleinzoon en zijn gezin. Harry, Meghan en Archie zullen altijd zeer geliefde leden van mijn familie zijn”, aldus de Queen herself. En daar blijf het niet bij, de koningin erkent tevens de negatieve impact die de media heeft gehad op Meghan en Harry en respecteert hun keuze.

