Dit wil je weten over Donna Rotunno, de advocaat van Harvey Weinstein

Het is je vast niet ontgaan (en zo wel: hoe?): deze week is de rechtszaak van Harvey Weinstein van start gegaan. De zaak werd afgetrapt met opening statements, waarmee de aanklagers het jarenlange patroon van Weinstein’s wangedrag uitstippelden. Aan de verdediging de taak om dit beeld te ontkrachten. Het team van Weinstein’s verdediging wordt geleid door Donna Rotunno, een advocaat die veel verkrachters heeft bijgestaan. Wie is Donna Rotunno, ook wel omgedoopt tot the Harvey Whisperer?

Eerst nog even dit: sinds de New York Times in oktober 2017 het beruchte artikel over Weinstein publiceerde, is het een komen en gaan geweest van advocaten in Weinstein’s team. Na de publicatie doken er steeds meer verhalen van slachtoffers van Weinstein op en dus moest Weinstein met een steeds betere verdediging komen. Weinstein koos de ene prominente advocaat na de andere, maar zonder veel succes. Jose Baez, de tweede van de drie advocaten die ontslag nam, omschreef Weinstein als een ‘onredelijk moeilijke man’ en ‘onmogelijk om mee te werken.’

Op aanraden van Weinstein’s raadgever Arthur Aidala kwam Donna Rotunno zo’n acht maanden geleden bij het team. Want, zo luidde het advies, het ‘zou handig zijn om ook een vrouwelijke advocaat in de arm te nemen’. Hiermee werd Rotunno de eerste vrouw van Weinstein’s juridische team.

Maak kennis met Donna Rotunno

Dus, over Donna Rotunno. De 44-jarige advocaat uit Chicago heeft al van jongs af aan een passie voor advocatuur. Als kind was ze gefascineerd door advocatenfilms en dus startte ze op haar 29ste een eigen kantoor. Inmiddels heeft Rotunno een carrière gemaakt in het verdedigen van (bekende) mannen die worden beschuldigd van aanranding en verkrachting. En heel opvallend: een hoog percentage van haar zaken heeft ze gewonnen. Zo weet Chicago Magazine te melden dat Rotunno een veertigtal zaken deed en er maar één verloor.

Rotunno the Bulldog

Oud-collega’s van Rotunno omschrijven de advocaat als een ware pitbull. Ze staat erom bekend om aanklagers en slachtoffers keihard aan de tand te voelen. In een zaak waarin een 15-jarig meisje door een voormalig highschool footballspeler was verkracht – het enige proces dat ze ooit verloor – pakte ze het meisje keihard aan. Na afloop liet Rotunno de aangeslagen tiener weten dat ze ‘ook maar haar werk deed’. Het jonge meisje moest zich maar ‘niet te veel aantrekken van haar professionele agressiviteit.’

In eerdere interviews legt Rotunno ook graag uit waarom ze als vrouw slachtoffers van seksueel wangedrag en misbruik beter kan ondervragen als mannen. ‘Ik kom in een kruisverhoor met veel meer weg dan een man. Die mag dan een prima advocaat zijn maar als hij er net zo hard ingaat als ik lijkt hij een pestkop. Mijn benadering wordt geslikt en is effectief.’ Een pittige dame dus, die Rotunno.

Rotunno versus feminisme

Naast dat ze aanklagers in de rechtszaal keihard aanvalt, heeft Rotunno ook de aanval ingezet op feministen. Want hoewel Weinstein door tachtig vrouwen is aangeklaagd wegens seksueel wangedrag en door twaalf wegens verkrachting, is juist hij volgens Rotunno het slachtoffer van de hele #MeToo-beweging. Ze omschrijft Weinstein dan ook als een zondebok die onterecht is geofferd, iets waarmee ze geen vrienden maakt in feministische kringen. Volgens haar zijn reputaties en carrières van mannen naar de bliksem geholpen door te haastige of rammelende beschuldigingen. ‘Het is triest als mannen zich zorgen moeten maken als ze vrouwen een compliment geven of aardig doen.’

Ook spreekt ze zich fel uit tegen de actrices en werknemers die op Weinstein’s hotelkamers waren. ‘Wat doe je in een hotelkamer als je niet verkracht wilt worden?’, heeft ze zich al meerdere keren in de media hardop afgevraagd. ‘Die hotelbijeenkomsten waren niet om 10.00 uur ’s ochtends, ook niet rond lunchtijd, maar ’s avonds. Na party’s. In het algemeen wil ik hierover zeggen dat als een vrouw de keuze maakt zich in zulke omstandigheden te begeven – Weinstein zeurde bij zijn slachtoffers om blote massages op zijn hotelkamer – dan zit daar ook instemming in.’ Het is juist die zogenaamde consensus die ter sprake staat, hoe wil ze zich daartegen verdedigen?

De komende maanden zal moeten blijken hoe De Rechtszaak van het Jaar verloopt en kan het twee kanten op met Rotunno. Of ze wordt Hollywood’s meest gevierde advocaat, of ze zit thuis met een hele boze cliënt op de bank.

