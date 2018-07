Hebben Donny en Amijé dan toch Temptations Island VIPS overleefd?

Pas op: dit artikel bevat spoilers over Temptation Island VIPS

We zitten middenin het seizoen van Temptation Island VIPS en hoewel alle koppels sterk aan de ultieme relatietest begonnen, lijkt het vertrouwen in elkaar toch steeds meer af te brokkelen. Zo zagen we al dat Niels en Rosanna een punt achter hun relatie hebben gezet en ook ziet het ernaar uit dat Ruud en Donny afspraken verbreken. Vooral de laatstgenoemde lijkt het wel erg leuk te hebben met verleidster Danique. De twee werden ook na Temptation al meerdere malen samen gespot, maar nu is er een foto opgedoken van Donny en zijn vriendin Amijé. Heeft het koppel de relatietest overleefd?

Op de Facebookpagina Temptation Juice delen fans van het programma informatie en roddels over de deelnemers met als doel erachter te komen welke koppels de vakantie in Mexico hebben overleefd. Een fan stuurde onlangs een foto van Donny en zijn vriendin Amijé in, waarop ze samen te zien zijn tijdens het festival Vunzige Deuntjes, dat gisteren plaatsvond in Amsterdam. De twee lijken het erg gezellig te hebben met elkaar. Zouden ze dan toch nog samen zijn?

Donny en Amijé

Begin vorige maand werden Donny en Amijé ook al samen gespot tijdens festival Amsterdam Open Air door een oplettende fan. Nu het stel wederom samen is gesignaleerd, lijkt het erop dat ze niet uit elkaar zijn gegaan na het programma, of wéér bij elkaar zijn. Gezien je eerst lid moet worden van de Facebookpagina Temptation Juice kunnen we de foto niet delen in dit artikel. Dit de is de link naar de betreffende post.

We moeten de rest van het seizoen van Temptation Island VIPS afwachten om te zien hoe het afloopt voor Donny en zijn Amijé. Uit de promobeelden van de volgende aflevering kunnen we afleiden dat het volgende kampvuur behoorlijk heftig gaat worden. We zijn benieuwd…

