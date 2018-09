Donny Roelvink over Expeditie Robinson: ‘In het begin dacht ik nog wel aan seks’

Na Dave is het dit jaar de beurt aan Donny om de Roelvinkjes te vertegenwoordigen bij Expeditie Robinson. En daar is het jongste telg van de familie maar wát trots op. ‘Dit was de vetste ervaring van m’n leven.’

Je broer heeft je in de Videolandserie Dave en Donny op Expeditie klaargestoomd voor het spel. Heb je daar veel aan gehad?

Lachend: ‘Hmm, tja, nou… Je kan natuurlijk veel tips krijgen, maar eenmaal daar pakt het toch anders uit. Natuurlijk is het handig om te weten hoe je vuur maakt en hoe je een vis ontleedt. Maar een hoop dingen zijn toch afhankelijk van de omstandigheden daar. Ik had bijvoorbeeld allemaal dingen geleerd over bepaalde vruchten die er bij mij helemaal niet waren.’

Heb je het spel sneaky gespeeld?

‘Nee. Ik mag dan misschien geen heilig boontje zijn, maar ik was daar totaal niet mee bezig. Ik had het gewoon vet gezellig met Joost (Josylvio, red.) en de andere jongens. Ik wilde lekker chillen.’

Wat vond je het moeilijkst?

‘De verveling. Niet kunnen eten en slapen wende voor mij wel, maar probeer maar eens vierentwintig uur lang voor je uit te staren. Dan word je gek in je hoofd en raak je zó gefrustreerd. Je kletst natuurlijk veel met elkaar, maar op een gegeven moment ben je ook wel een keer uitgeluld. Ik had ook momenten dat ik even geen zin had om te praten. In het dagelijks leven ga je dan even weg – de hond uitlaten, weet ik veel – maar dat kan hier niet. Je zit continu op elkaars lip.’

Klinkt alsof er wel wat onderlinge frustraties waren.

‘Ja, maar dat probeerde ik altijd in te houden. Het heeft geen zin om je je irritaties los te laten op je kampgenoten, want je moet het met elkaar doen. Ruzie is echt niet handig.’

Vond je het lastig zonder toilet?

‘Die gebruik je toch niet. Je eet niet, dus je poept ook niet. Je plast natuurlijk wel, maar ik plas hier in Nederland ook weleens op straat, dus ik vond het daar ook niet erg om in de bosjes te plassen. Voor een vrouw is dat misschien moeilijker.’

Ja, je kampgenoot Aisha deelde zelfs maandverband uit als wc-papier.

‘Haha, nou dat heeft ze aan mij niet gegeven.’

Oud-kandidaten van zeggen vaak dat je op het eiland helemaal geen zin hebt in seks. Is dat waar?

‘In het begin had ik het nog wel, toen dacht ik er wel over na. Maar je hebt op een gegeven moment zo weinig energie dat je er niet meer mee bezig bent. Ik dacht alleen maar aan een lekker bed en de mensen thuis die ik graag weer wilde spreken.’

Wat was mooist aan de expeditie?

‘De nieuwe mensen die ik heb leren kennen. En dat ik op mijn twintigste aan de andere kant van de wereld ben geweest. Daarnaast is het een mooie stap voor mij in m’n carrière. Ik weet niet wat ik hierna nog allemaal ga doen, maar in ieder geval heb ik al een leuk programma op m’n lijstje staan.’

Leuker dan Temptation Island?

‘Veel leuker. Temptation is niks bij Expeditie Robinson, geloof me.’

Beeld: Stefan Ammerlaan

