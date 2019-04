Donny Roelvink maakt einde aan geruchten relatieproblemen

Donny Roelvink en zijn Amijé gingen vorig jaar de ultieme relatietest aan bij Temptation Island VIPS. Na wat obstakels – hij vond verleidster Danique toch wel erg leuk – kwamen de twee weer bij elkaar. Maar, hoezo ging zijn vriendin op lange reis zonder hem? De geruchtenmolen draaide op volle toeren, maar Donny zelf maakt nu een einde aan deze speculaties.

Want Amijé was niet alleen weg, ook op Instagram zelf waren er maar weinig foto’s van de twee samen te vinden. Eén om precies te zijn. De krullenbol reageerde al eerder op deze opmerkingen en gaf het dubieuze antwoord: ‘Ik zit momenteel ook aan de andere kant van de wereld haha.’

Nummer

Toen kwam Donny óók nog met het nummer Spijt schat en dat was voor fans helemaal de ultieme bevestiging dat het klaar was tussen het stel. Maar daar is niks van waar, zo vertelt Roelvink aan YouTuber Nina Warink. Zij voelde hem eens even flink aan de tand, maar er is echt niks aan de hand volgens de spierbundel.

‘Gewoon een vriendin’

‘Ik heb gewoon een vriendin’, begint de jongste Roelvink-telg. ‘Mijn vriendin is tweeëneenhalve maand aan het reizen. Vandaar dat ik niet met haar ben op dit moment.’ Hij vindt dan ook dat de status van zijn relatie verder niet de zaak is van zijn fans. ‘Niemand gaat dat wat aan. Het is mijn privéleven.’

Bron: Grazia | Beeld: RTL