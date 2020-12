De doodenge film ‘Don’t Listen’ is nu al een Netflix-hit

Als kerstfilms niet je ding zijn en je het heerlijk vindt als de stuipen je op het lijf worden gejaagd, dan is de nieuwe film ‘Don’t Listen’ wellicht wat voor jou. De Spaanse horrorfilm is net uit, maar prijkt nu al op nummer 10 in het lijstje meest gekeken van Netflix.

Don’t Listen, ook wel Voces genoemd, is een horror van Spaanse makelij en geregisseerd door Angél Gómez Hernandéz. De film wordt nu al vergeleken met The Conjuring en The Haunting of Hill House.

Stemmen

De film vertelt het verhaal van Daniel, zijn vrouw Sarah en hun 9-jarige zoon Eric. Het gezin verhuist, maar Eric is niet gelukkig in het nieuwe huis. Hij hoort – je voelt ‘m al aankomen – constant rare stemmen in en rondom het huis. Een kinderpsycholoog wuift de stemmen weg: het jochie moet gewoon even wennen aan de nieuwe omgeving. Wanneer, de overigens niet geheel onknappe, Daniel opeens een geest om hulp hoort smeken, besluit hij toch een paranormaal expert in de arm te nemen.

De trailer is zowel veelbelovend als doodeng:

Hoge beoordeling

De cast bestaat uit onder meer (relatief) onbekende namen als Rodolfo Sancho (Daniel), Bélen Fabra (Sarah) en Lucas Blas (Eric). De film heeft nu al een hoge beoordeling op Netflix en fans delen op social media hoe angstaanjagend Don’t Listen is. Tip: kijk de film vooral niet in je eentje, tenzij je beschikt over stalen zenuwen.

If you like scary movies, Watch “don’t listen” on Netflix. I haven’t been scared in a long time by a movie but that one did what needed to be done from start to finish 😭 — ✨ (@VanityMarKee) November 29, 2020

Bron: Pure wow. Beeld: Netflix