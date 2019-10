Door deze te zoete kerstfilm heb je meteen zin in de feestdagen

Zin in kerst hebben we natuurlijk altijd al, maar een zoetsappige film kan natuurlijk tijdens de feestdagen niet ontbreken. Ja, zelfs die extreem slechte varianten die vorig jaar op Netflix stonden. Deze te schattige nieuwkomer wil je dan ook sowieso regelrecht op je lijstje zetten.

Want ja, een animatiefilm en kerst is natuurlijk een gouden combinatie. Het pareltje heet Klaus en zal vanaf 15 november te zien zijn op de streamingdienst. De film is van de hand van een van de makers van Verschrikkelijke Ikke, dus we gokken dat het een regelrechte hit moet worden. Eigenlijk voor het hele gezin, maar met de feestdagen mag je best weer een beetje kind zijn toch?

Postbode

Het verhaal? Postbode Jesper heeft het plan opgepakt om van de meest ongelukkige plek op aarde weer een leuke stad te maken. Maar dat kan hij niet alleen. Daarom roept hij de hulp in van Klaus (Santa Claus, snap je ‘m), een oude man die zelf speelgoed in elkaar zet. Toch blijkt dat niet alle inwoners behoefte hebben aan deze goedbedoelde actie. Nou ja, we kunnen nog heel veel zeggen, maar bekijk de trailer zelf maar.

Bron: Fem-Fem | Beeld: Still