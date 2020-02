Doorbraak: vrouwenrechten in India flink aangescherpt

Women on top! In India is er een grote doorbraak bereikt als het gaat om vrouwenrechten. De wet die het vrouwen onmogelijk maakte om hoge functies te bekleden in het Indiase leger is volgens het Hooggerechtshof discriminerend. En daar komt nu verandering in, meldt NRC.

Indiase vrouwen hebben dus binnenkort toegang tot alle functies in het leger. Ook mogen de vrouwen met de nieuwe wet hun hele werkzame leven in dienst blijven en moeten zij evenveel betaald krijgen als hun mannelijke collega’s. Go India!

Nieuwe wet

De veranderingen van de nieuwe wet moeten binnen drie maanden doorgevoerd worden. Vanaf dat moment moet iedere militair op basis van zijn of haar verdiensten worden beoordeeld en in aanmerking komen voor de hogere rangen. De Indiase regering wilde eerder niet dat vrouwen hogere functies hadden, omdat mannelijke militairen ‘niet geestelijk voorbereid’ zouden zijn om te luisteren naar vrouwen. Yeah right.

Mevrouw de kolonel

De rechter noemde de huidige wet ‘gebaseerd op genderdiscriminatie en stereotypes’. ‘Fysieke kenmerken van vrouwen hebben niets te maken met hun rechten. De mindset moet veranderen’, aldus rechter Dhananjaya Chandrachud. Gelukkig is dat idee met deze uitspraak nu echt van de baan en kunnen ze straks luisteren naar te titels van onder andere kolonel, degene die leiding geeft aan honderden militairen.

