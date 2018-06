Do or don’t: dít vinden mannen van paarse outfits

Leuk hoor al die modetrends, maar wat vindt het manvolk er eigenlijk van? Elke week leggen we een hot item voor aan ons meedogenloze mannenpanel. Deze week: purple rain.

Noukhey Forster (26) is mediaprofessional en (creative) director van herenmodeplatform OHIM

‘Dit doet me erg denken aan de kledingstijl van de jaren zeventig. Die ken ik vooral van de tv-serie That ’70s show en de kledingkast van m’n moeder. Deze tijd schijnt zich te kenmerken met de meest niet-voor-de-hand-liggende kleurcombinaties en retro printjes. Ik kan daar helemaal van opleven. Vooral als ik het bij anderen zie. Ikzelf draag meestal niet van die heel uitgesproken kleuren, maar bij anderen kan ik het absoluut waarderen. Daarnaast moet ik bij iemand die een paarse outfit aan heeft al snel denken aan het lied Purple rain van Prince. En zeg nou zelf: Prince was een style god. Dus kan het eigenlijk niet missen.’

Christoffel Mesman (28) is hoofdredacteur van online magazine The State of Mind

‘Ik vind dit echt een vrouwelijke en sterke kleur. Paars is een kleur die je zelden ziet, terwijl het heel elegant kan zijn. Een kleine nuance: misschien gaat mijn voorkeur wel meer uit naar lila, dan naar knalpaars. Lichtpaars is net wat chiquer en zachter. Met knalpaars maak je wel een behoorlijk statement. Welk statement dat is, geen idee, maar niemand kan meer om je heen. Wat in sommige situaties natuurlijk juist helemaal de bedoeling kan zijn. Mijn aanrader desalniettemin: ga voor wat zachter paars. Maar ik ga nu even een nummer van Prince aanzetten. Ik heb opeens heel veel zin om naar hem te luisteren, echt geen idee waar dat gevoel vandaan komt.’

Jorn Rohde (32) is tv-maker, presentator en verslaggever bij RTL5’s Galileo

‘Paars. Ik denk aan Tinky Winky. Die dikke, grote Teletubbie met zo’n driehoek op zijn hoofd. Hij loopt met een handtas. Ik weet alleen niet of die handtas ook paars is. Eigenlijk is het best wel een ding dat mensen denken dat hij gay is. Want ja, dat denkt men. Alleen omdat ie paars is. Maar misschien ligt daar ook wel de kracht van deze trend. Het is totaal vrouwelijk. Het kan eigenlijk niet vrouwelijker. Paars op paars op paars. Daar zie je Maxim Hartman niet mee lopen. Dus lieve VIVA-lezerin, ben jij meer Tinky Winky dan Maxim Hartman? Ja? Ga voor paars!’

