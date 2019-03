Go Dora: al 14 miljoen views voor de trailer van Dora and the Lost City of Gold

Toegegeven, we hadden niet gedacht dat dit zo ontzettend leuk zou zijn, maar we kunnen met volle overtuiging stellen dat de trailer van Dora and the Lost City of Gold echt een feestje is om naar te kijken.

En daar dachten veel mensen hetzelfde over. Binnen slechts vijf dagen tijd hebben 14 miljoen mensen de trailer Paramount Picture’s nieuwste live action film bekeken.

Wat gaat Dora exploren?

In de film gaat Dora – die is opgegroeid in de jungle met haar ouders – voor het eerst naar de middelbare school in de grote stad. Ze trekt bij familie in, terwijl haar ouders in het oerwoud op zoek gaan naar the lost City of Gold. Maar die ‘gouden stad’ is gewild bij meerdere mensen: Dora wordt door de slechteriken ontvoerd en moet haar ouders zien te vinden in de mysterieuze jungle.

Zie het als een mix van Mowgli en Lara Croft, perfect voor het hele gezin (en dus ook hartstikke leuk voor ons).

De cast

Ook leuk: de cast bestaat uit Eva Longoria, Michael Peña (Narcos: Mexico, American Hustle) Isabela Moner, die de rol van Dora op zich neemt.

Dora and the Lost City of Gold is vanaf 3 augustus te zien in de bioscopen. Bekijk de trailer hieronder.

Bron: YouTube, beeld: still uit de trailer, Paramount Pictures