Het corona-virus is het onderwerp van de dag, elke dag zijn er nieuwe updates en worden er nieuwe beperkingen afgegeven. De ellebooggroet is een feit en waarschijnlijk heb je in je leven nog nooit zo vaak je handen gewassen als nu. De adviezen vliegen je om de oren en daarom hebben we hier een dossier voor je met handige informatie en tips. Zoals een mooi overzicht met symptomen zodat je kunt zien of je verkouden bent, de griep hebt, of een belletje moet plegen naar de GGD omdat je denkt aan het coronavirus.

Benieuwd wat de laatste stand van besmettingen is in de wereld? Het WHO houdt het op deze kaart bij.

In deze tabel vind je symptomen en in hoeverre deze horen bij de griep, het coronavirus en een verkoudheid. ‘Common’ betekent gebruikelijk, ‘rare’ dat het zelden voorkomt’ en ‘sometimes’ dat het verschijnsel soms voorkomt.

Wanneer moet je nou bellen?

Het RIVM houdt het volgende aan:

Je hoeft níet te bellen met je huisarts als:

Je verkoudheidsklachten hebt, of verhoging tot 38 graden én in contact bent geweest met iemand met het corona-virus, of in een risicogebied bent geweest (en dat zijn: China, Hong Kong, Macau, de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië en de landen Iran, Singapore en Zuid-Korea.

Dat komt omdat je klachten mild zijn en het ook gewoon een verkoudheidsvirus kan zijn. Wel moet je thuis blijven en zoveel mogelijk uit de buurt van anderen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Je moet wél bellen als:

Je contact hebt gehad met een patiënt met het corona-virus of in de bovenstaande risicogebieden bent geweest, je meer dan 38 graden koorts hebt en je moet hoesten of benauwd bent. Let op: je moet dan bellen met je huisarts en niet langs gaan.

Heb je vragen over het corona-virus: dit is het nummer waar je vragen over COVID-19 kunt stellen: 0800-1351. Het nummer is elke dag bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur.

Ontsmetten: dit werkt wel en niet

Naast het wassen van je handen en het kuchen, hoesten en niezen in je elleboog, is het ook goed om objecten die je vaak aanraakt regelmatig te ontsmetten. Denk aan het toetsenbord van je computer, je telefoon en deurklinken in huis. Want als je (toch per ongeluk) in je handen niest en vervolgens je telefoon erbij pakt, kunnen er druppeltjes op je telefoon komen en zo wordt de telefoon een bron van infectie. Daarbij geldt volgens Peter Molenaar, deskundige infectiepreventie bij het RIVM, dat hoe viezer de telefoon, hoe langer een virus weet te overleven. Schoonmaken met een vochtig microvezeldoekje does the trick. Pas op met glassex, make-upremover of ontsmettingsmiddel om je telefoon schoon te maken. Veel smartphones hebben een speciaal laagje over het scherm dat beschermt tegen vingerafdrukken en olieafstotend is. Als je daar agressieve schoonmaakmiddelen op gebruikt, beschadigt de laag. Waardoor er krassen op het scherm kunnen komen.

Pas op met handgel

Infectiepreventie deskundige Molenaar stelt dat je je telefoon (of andere objecten) toch nooit 100% virus vrij gaat krijgen. Desinfecteren heeft volgens hem dus geen zin. Daarbij waarschuwt hij specifiek voor het gebruiken van een desinfecterende handgel om je mobiel mee schoon te maken. In die producten zitten namelijk alcohol en een verzorgend product om ervoor te zorgen dat je handen bij gebruik van de gel niet uitdrogen. Maar, als je dit op je telefoon gebruikt blijft het vetlaagje zitten, wat eerder vuil aantrekt dan afstoot. En wat zeiden we nu juist over vieze telefoon? Juist.

Hoe lang het virus buiten het lichaam kan overleven weten we nog niet. Volgens het RIVM is dat waarschijnlijk ergens tussen de enkele uren en enkele dagen in. Wel lijkt het zo te zijn dat warmte en luchtvochtigheid twee dingen zijn die het virus niet fijn vindt.

Handen wassen werkt het beste tegen het virus, maar als je graag ook een handgel wilt gebruiken als je onderweg bent, kies dan voor handgels die het Ctgb keurmerk hebben, adviseert Peter Molenaar. Deze handgels bevatten namelijk voldoende alcohol om het virus te doden. Maar let op: handgels werken beter als je je handen ook regelmatig wast met water en zeep.

Thuiswerken

De kans is aanwezig, zeker als het virus zich verder verspreidt, dat je een periode thuis zal moeten werken. Niet in elke beroepsgroep is dit haalbaar natuurlijk, maar voor iedereen die op afstand kan werken hebben we wat tips. Want hoe zorg je er nou voor dat je thuis een fijne werkplek wordt?

Allereerst is de plek belangrijk. De bank lonkt misschien, maar het is niet het best voor je houding. Aan tafel dus maar. Een beetje daglicht op je snoet is fijn, maar met je laptop pal voor het raam kun je verblind worden door het licht. Andersom, met je rug naar het raam, kun je last hebben van de weerspiegeling op je scherm. Haaks op het raam dus maar, voor zover dat mogelijk is.

Houding is key

Zorg er verder voor dat je laptopscherm ter hoogte is van je hoofd zodat je niet omlaag hoeft te kijken. Zet je laptop dus, al je geen standaard hebt, op een stapel boeken of tijdschriften. Een los toetsenbord en muis zul je ook nodig hebben. Even wat gedoe misschien, maar je krijgt in ieder geval geen last van je nek.

Rest nog om een lekker ontspannen muziek je op te zetten en niet te lang achter elkaar te blijven zitten. Ergonoom Erwin Speklé adviseert aan EditieNL om elk half uur even van je plek op te staan en iets te doen. Tip: drink lekker wat thee, water en koffie zodat je vanzelf regelmatig naar de wc loopt. Zo kun je het nooit vergeten.

Bron: RIVM, icreatemagazine.nl, Nu.nl. EditieNL | Beeld: tabel: WHO