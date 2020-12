Dotan dankt de paus voor zijn inzet voor de lhbtiq+-gemeenschap

Dotan (34) heeft er een echte once in a lifetime-ervaring op zitten. De zanger mocht namelijk voor niemand minder dan de paus optreden. Een woordvoerder van de zanger laat weten dat Dotan na het optreden de paus dankte voor zijn steun aan de lhbtiq+-gemeenschap.

Het optreden van Dotan wordt op kerstavond uitgezonden op de Italiaanse tv. Hij zong tijdens zijn optreden onder meer het nummer ‘There will be a way’. Vorig jaar deelde Dotan dat hij op mannen valt. Dat hij mocht zingen voor een paus die progressief denkt over homoseksuelen (bepaald niet gebruikelijk in alle kerken), maakt het optreden extra bijzonder.

Persoonlijk bedanken

‘Het was net alsof ik in een film zat. Ik zat daar ineens vooraan in die prachtige zaal en werd met de andere artiesten persoonlijk bedankt door de paus voor het optreden. Ik ben heel blij dat ik hem persoonlijk heb kunnen bedanken voor de steun die hij heeft getoond voor de lhbtiq+-gemeenschap’, vertelt Dotan aan RTL Boulevard.

Recht op een gezin

Paus Francisus zei onlangs in een documentaire dat homoseksuele stellen ook het recht hebben een gezin te stichten. Hij pleit ervoor dat overheden moeten regelen dat ook stellen van hetzelfde geslacht zich overal kunnen laten registreren. Volgens het Vaticaan zijn die progressieve uitspraken overigens geen nieuwe leer binnen de Rooms-Katholieke gemeenschap.

Dotan werd een hit onder de Italianen dankzij zijn nummers Numb, No Words en There will be a way. ‘Blijkbaar is het daar zo aangeslagen dat ze aan mij dachten’, zei hij eerder tegen het AD.

