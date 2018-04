Dotan reageert voor het eerst op ‘trollengate’

Trollengate

Afgelopen zaterdag publiceerde De Volkskrant een artikel waarin Dotans nepfans aan het licht kwamen. Het gaat om 140 nep-accounts die werden aangemaakt om zijn imago op te poetsen. Ook verzon Dotan verhalen over een fan in het vliegtuig die hem niet herkende en een meet & greet met een fan die leukemie heeft. Het bleef verdacht stil rondom de zanger, tot nu. Hij reageert in een video op de ‘trollengate’.

Spijt

Dotan geeft toe dat hij aan het begin van zijn carrière nepaccounts heeft aangemaakt. ‘Het is iets waar ik achteraf ontzettend veel spijt van heb,’ zegt hij in de video. De zanger doet echter afstand van de haatzaaiende berichten die de nepfans hebben geplaatst bij andere artiesten. Ook claimt de BN’er dat hij niks te maken heeft met het verhaal van de fan met leukemie: ‘Dat komt absoluut niet uit mijn hoofd.’

Schone lei

De zanger wil met een schone lei beginnen en gaat daarom alles verwijderen op zijn socialmediakanalen. ‘Ik heb heel van deze dagen geleerd en ga ermee aan de bak. Uit respect voor deze situatie heb ik besloten dat ik mijn hele social media leeghaal,’ zegt hij in de video. ‘Dat betekent ook dat er heel veel mooie herinneringen weggaan, maar het is echt tijd voor een schone lei.’ Dotan weet niet wat hem in de toekomst gaat brengen. ‘Ik wil hard aan de bak met mezelf, en ik hoop dat ik op een dag de muziek weer kan laten spreken.’

Klik hier om de volledige video van Dotan te bekijken.

