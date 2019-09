Doutzen Diaries: Doutzen Kroes toont haar tranen bij afscheid kinderen

Sinds vorige week is het land der YouTubers een knappe inwoner rijker geworden: ook Doutzen Kroes geeft nu een binnenkijkje in haar leven met een wekelijkse vlog.

In haar tweede vlog, How it all started & an inside look into my daily life, neemt Doutzen ons mee naar de plek waar ze vandaan komt: Eastermar, Friesland en geeft ze een kijkje in haar privé leven – iets wat het topmodel niet eerder deed.

Eigenlijk valt gelijk één ding op: Doutzen leidt een leven vol uitersten. We horen Fries, Engels en Nederlands naadloos in elkaar overgaan, we zien Doutzen vol glitter en glamour op de rode loper van het MET, maar we zien ook een Doutzen op blote voeten over het Friese gras rennen. We zien het contrast tussen het stadse leven vol hectiek in New York en Amsterdam, en een leven vol rust in Friesland. Van visagisten en fotografen naar schaatsen en bloemen plukken op de hei.

Phyllon en Myllena

En heel leuk: we zien Doutzen’s kinderen Phyllon en Myllena (type: heerlijk bijdehand), die eveneens naadloos switchen van Fries naar Nederlands naar Engels.

Doutzen in tranen

Ook zie je hoe Doutzen haar koffers pakt voor een werkreisje naar New York en hoe ze in tranen afscheid neemt van haar gezin. Want, zo vertelt ze tegen haar ‘mem’ aan de telefoon, na een vakantie met de kinderen valt het afscheid haar altijd zwaar.

De vlog van Doutzen verschijnt iedere woensdag op YouTube.