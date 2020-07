Doutzen Kroes heeft woensdagavond op Instagram een post geplaatst waarin zij haar gedachten over de coronacrisis deelt. Het model kroop de afgelopen maanden in de huid van een viroloog en heeft ’urenlang research’ gedaan naar het virus, wat heel veel vragen heeft opgeleverd.

‘Ik ben een tijdje stil geweest, omdat ik heb geprobeerd om alles te begrijpen en ik begrijp het niet’, schrijft het topmodel. ‘Mijn vragen zijn: willen ze dat wij gezond zijn? Waarom is het boosten van ons immuunsysteem met vitamines en voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen geen onderdeel om corona te bestrijden? Willen ze dat we verenigd of verdeeld zijn?’

Verkeerde motieven

Ze suggereert dat media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven verkeerde motieven zouden nastreven in deze tijden. ‘Is het gemakkelijker om een door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons? En met ’zij’ heb ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote bedrijven die heel andere belangen hebben dan de onze, zo lijkt het.’ Doutzen vindt het raar dat ‘zes bedrijven (bijna) alle media bezitten, is dat niet een belangenconflict? En hoe werken de systemen waar we allemaal in zitten? Wie profiteert ervan?’

Eigen weg

‘Ik heb altijd vragen gesteld, ik ben geboren in een familie die nooit gewoon volgde.’ Het bericht is inmiddels 30.000 keer geliked. Onder de vele reacties van de volgers, reageert ook Gisele Bundchen op het bericht. ‘Ja! We moeten nooit stoppen met het stellen van vragen, kritisch nadenken en gebruikmaken van onze intuïtie. Alleen daarmee zullen we bij de waarheid komen. Dank voor het delen Doutzen.’

Bedenkingen

Collega-model Anouk Smulders lijkt het op te willen nemen voor Kroes in de uitzending van Shownieuws, door te stellen dat het niet raar is om vragen te stellen. Maar er zijn ook veel mensen die bedenkingen hebben bij de uitspraak van het topmodel. Nicole Buch: ‘Ik vraag me oprecht af wat voor onderzoek zij gedaan heeft,’ zegt ze. Ook denken ze dat er wellicht belangen achter zitten, omdat Rens Kroes, de zus van Doutzen, een voorvechter van gezonde voeding is – iets waar Doutzen voor pleit in haar post.

‘Thank you coronavirus’

Doutzen Kroes deelde eerder al een Instagram-bericht waarin ze het virus bedankte. ‘Thank you, coronavirus.’ En dat bericht schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Ze bericht is inmiddels verwijderd en ze bood haar excuus aan: ‘Het was bedoeld als inspiratie, om hoop te geven’, aldus het model. Volgens Kroes was haar Instagram-post niet bedoeld om mensen te kwetsen. ‘Voor mij was het bedoeld als inspiratie, om hoop te geven’, aldus het model. ‘Als ik zelf geconfronteerd word met iets negatiefs, dan kijk ik of ik het kan omdraaien om er toch iets positiefs uit te halen.’

