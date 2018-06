Doe ons er maar zo een: hier scoor je nu voor een prikkie een opblaasbare unicorn

Wat maakt met dit warme weer een plons in het water nog beter? Juist, als je daarna op je unicorn of flamingo luchtbed kunt klimmen. En al helemáál als-ie ook nog voor een lekker prijsje weggaat.

Luchtbedden zijn sinds vorig jaar een stevige hit. De gekste uitvoeringen vliegen je om de oren. We kunnen dobberen op gigantische wijnflessen, zuurstokroze cabrio’s en avocado luchtbedden. Deze uitvoeringen van de flamingo en unicorn zijn zeker niet nieuw, maar het prijskaartje dat eraan hangt bij Lidl is wél heel fijn. Waar je zo’n vijfentwintig euro neerlegt voor een opblaasbare wijnfles, en 128 dollar voor de cabrio (maar dan heb je ook wat), ben je voor € 14,99 klaar bij de Lidl. Vanaf 16 juni moeten ze in elk filiaal te vinden zijn.

En dat is fijn voor iedereen onder ons die al een klein vermogen aan zijn vlucht en hotel uitgaf en nu op een budget zit voor de aankomende vakantie. Nog éven langs bij de Lidl dus. Want met een opblaasbare unicorn onder je billen is alles leuker.

Bron: Flair.be| Beeld: Lidl