VIVA’s Vijf: 5x de mooiste draadloze opladers voor ieder interieur

Met de komst van de smartphone is ons leven op vele fronten een stuk makkelijker geworden. We kunnen overal de juiste route opzoeken, hebben altijd een woordenboek – of zeg maar gerust: volledige encyclopedie – op zak, kunnen overal muziek luisteren en vooral: we zijn overal bereikbaar. Ja, die goede smartphone is onmisbaar.

Bijkomend dingetje is wel: de oplader. Want niet alleen steken die witte snoeren (in het geval van de iPhone) overal bij af, ook is het continu zoeken naar waar je die navelstreng tot de digitale wereld nu weer hebt gelaten. Immers, zo flexibel als de smartphone ons maakt, zo onoplettend gaan we met onze opladers om: overal en nergens steken we ze in het stopcontact.

Tijd om korte metten te maken met deze eeuwige zoektocht. Met deze draadloze, hippe eyecatchers ga je back to basics en laat je jouw oplader trots in het zicht van iedereen liggen.

Opladers; sneller kunnen we ze niet maken, wel mooier

Voordat we verdergaan, moet het gezegd worden: ‘draadloos’ klinkt hier natuurlijk iets mooier dan dat het is. Ook deze opladers moeten gewoon aan het stopcontact. Het verschil zit ‘m echter in het volgende: de oplader is een mooie, ronde, platte schijf die doet denken aan een bierviltje. Je kunt ‘m dus eenvoudig op je bureau, op je kantoor of op je nachtkastje leggen. Je hoeft je iPhone niet langer in te steken en te lopen pielen met de aansluiting (vooral als we dronken zijn, vergt dat nog wel eens enige concentratie), maar legt je telefoon er direct op. Doet ons denken aan de huistelefoon van vroeger, die je op één en dezelfde plek moest opladen. Klinkt dat niet erg praktisch en daarom heel handig…? #nooitmeerzoeken. Grote favoriet is Marie Wolt. Haar draadloze opladers komen in mooi design, passend bij ieder interieur. Wij hebben onze vijf favoriete draadloze opladers voor je op een rij gezet. Welke kies jij?