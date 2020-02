Op je beurt wachten en ondertussen een glimp proberen op te vangen van die sexy barman in het café. Dat is misschien binnenkort wel eens verleden tijd geworden. Je bestelt je drankje tegenwoordig namelijk gewoon via je telefoon!

Lees ook:

Victor Abeln: ‘Ik ben maar gewoon een barman met een camera op zijn toet’

Of we er nou blij mee moeten zijn, daar valt over te twisten. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat er helemaal geen (sexy) barman meer nodig is om jou te voorzien van je drankje. Bij poppodium De Pul in Uden zijn ze er al mee begonnen. Daar kun je vanaf deze week een biertje bestellen en betalen met je mobiel.

Bestellen via je telefoon

De mogelijkheden om te bestellen via telefoons, tablets of bestelzuilen schieten als paddenstoelen uit de grond. ‘Ik zag het vorig jaar op Lowlands en dacht: dat wil ik ook voor hier. Het is ideaal, zo hoef je niet in de rij aan te sluiten en kun je je tijd beter besteden met genieten van de muziek’, zegt Gijs de Louw, directeur van De Pul, tegen EditieNL.

Meer behoefte

Vooralsnog is het enkel nog een proef. ‘We zijn benieuwd wat bezoekers ervan vinden. Maar mensen kunnen ook nog gewoon met muntjes betalen, het is geen vervanging.’ Toch lijken we steeds meer behoefte te hebben aan het bestellen via mobieltjes of tablets, laat consumentenpsycholoog Patrick Wessels aan RTLZ weten. ‘Het wordt steeds populairder. Met name een jonge doelgroep heeft hier behoefte aan’, zegt hij. ‘Wachten op onze bestelling, met name tijdens het uitgaan of als je een snelle hap wil, is een grote irritatie. Het is top dat deze innovaties dat wegnemen.’

Onpersoonlijk

Toch ziet de consumentenpsycholoog het einde van de barman (gelukkig) niet zo snel gebeuren. ‘Het wordt steeds onpersoonlijker. Je zal een tegenbeweging krijgen van mensen die juist persoonlijk geholpen willen worden door een ober of gastheer. Net als mensen die online shoppen niet fijn vinden en ervoor kiezen naar een speciaalzaak te gaan waar ze goed geholpen worden.’ En zo is het maar net!

Bron: RTLZ | Beeld: iStock