Dream job: voor 10.000 dollar per maand op een winery in Californië wonen

Over droombanen gesproken: een winery in California is op zoek naar een nieuwe werknemer. De arbeidsvoorwaarden zijn zeker om over naar huis te schrijven, want je woont op een prachtige winery in California, hoeft geen huur te betalen, krijgt 10.000 dollar (!) per maand én nouja, er is wijn. Veel wijn.

De exacte werkzaamheden worden tijdens het werk gevormd. Er wordt gekeken naar de interesses van de persoon (wijn! zon! ligbed!), maar de eerste negentig dagen volg je de wijnmaker David Ready Jr. en leer je over het werkproces. Van daaruit wordt gekeken naar jou en je passie en zo wordt jouw pad binnen de wijnbusiness uitgestippeld. En hadden we al gezegd dat je een jaar zonder huur te betalen in het prachtige Sanoma Wine Country woont?

Solliciteren

Wil je solliciteren? Dan is de bedoeling dat je een video maakt waarin je uitlegt waarom dit jouw droombaan is. Een paar van de eisen waar de ideale kandidaat aan moet voldoen:

21 jaar en ouder

Je neemt het leven ‘one sip at a time’ (wij houden van deze functie-eis)

Je bent welwillend en vindt het leuk om over verschillende aspecten – dus helaas niet alleen het drinken ervan – van de wijnindustrie te leren

Je kunt minimaal 50 lbs tillen (da’s ruim 22 kilo)

Als je je aanmeldt, wordt gekeken naar je potentiële toekomstige waarde in creativiteit en design en wat je al meebrengt aan ervaring

‘You didn’t choose wine; wine chose you’

Kortom: ben jij een wijnliefhebber die een jaar tegen betaling in Californië wil wonen? Dan is dit jouw baan. Solliciteren kan hier. Het bedrijf maakte ook een filmpje met uitgebreide uitleg, je bekijkt ‘m hieronder.

