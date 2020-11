Vandaag is het precies drie jaar geleden dat het liefdesverhaal van Waylon (40) en Bibi Breijman (29) begon. Om die mijlpaal te vieren zet de brunette de zanger in het zonnetje op Instagram, met reeks zoete foto’s van hen samen en een paar prachtige woorden.

Bibi en Waylon drie jaar samen

Op haar Instagramaccount heeft Bibi maar liefst tien beelden van haar en Waylon gedeeld, met en zonder hun dochtertje Teddy. “Engel uit een doosje”, begint de vlogger, gevolgd door een veelzeggend rood hartje. “Nu is alles hoe het hoort te zijn, nu lijkt die grote zoektocht voorbij. Ik durf weer te dromen. Je maakte me vrij. Nu jij hier bent dicht bij mij.”

Zó leuk samen

De reacties stromen binnen onder de fotoreeks van Bibi en Waylon. Niet alleen regent het hartjes, óók laten volgers massaal hun felicitaties achter. “Oh jullie zijn zo leuk samen! Gefeliciteerd”, schrijft een fan. Een ander vult aan: “Een mooi plaatje… geniet van elke dag.”

Relatie Bibi en Waylon

Bibi en Waylon leerden elkaar in 2017 kennen tijdens de opnames van It takes two, waarna de vonk al gauw oversloeg. Op 24 november 2018 werd hun liefde bekroond met een dochter, genaamd Teddy. Het meisje is het eerste kind van de twee samen. De zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie.

Tweede kindje?

Hoewel Breijman dolgelukkig is met haar dochter, is haar grote droom toch wel echt een groot gezin. Toch heeft de brunette daar bewust nog even mee gewacht. “Ik wil eerst nog even van Teddy genieten. We zijn niet bewust met een tweede bezig, want ik zit eindelijk weer lekker in mijn vel”, vertelde ze eerder. “Ik heb een zware zwangerschap gehad, ik ben vijf maanden heel misselijk geweest. Ik zou het heel erg vinden als ik weer zo ziek zou zijn met een jong kind thuis.”