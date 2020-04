Drie prangende vragen over Temptation Island’s Zach

We moeten het even hebben over Temptation Island’s Zach. Sinds de voormalige propper zijn intrede heeft gemaakt in Villa Hansar zitten we met veel vragen in ons hoofd. Onbeantwoorde vragen geven onrust en dat is wel het laatste dat we kunnen gebruiken. Daarom hierbij onze poging om duidelijkheid te krijgen bij alle vraagtekens die we hebben bij de persoon Temptation’s Zach.

Drie prangende vragen over Temptation Island Zach

Vraag 1: vormt Zach wel echt een koppel met Simone of is hij een acteur (en zij een actrice)?

Dit gerucht lijkt sinds vorig seizoen terug te komen als een boomerang. Toen waren er twijfels over de relatie van niet alleen Thomas en Yasmine, maar ook heerste er scepsis bij de relatie van Orpheo en Liessinde. Laatstgenoemde koppel viel toen in voor het plotselinge vertrek bij Quentin en Channah en was nogal snel ter plaatse. Ook riep Orpheo’s gedrag nogal veel argwaan op: hij gedroeg zich meer als een verleider dan als een bezet man.

En nu plaatsen we dezelfde vraagtegens bij Temptation Island’s Zach. Niet alleen gedraagt hij zich als een losbandige vrijgezel – al na twee avonden ligt hij met Romee te rollenbollen in bed –, ook lijkt hij dit zelf te bevestigen met uitspraken als ‘Once a fuckboy always a fuckboy.’ Zijn biografie op Twitter windt er ook geen doekjes om: ‘fulltime fuckboy’ lezen we daar. Daar komt bij dat hij niet heel sympathiek over zijn vriendin Simone spreekt. ‘Ik ben blij dat ze uit mijn buurt is’ sprak de propper open terwijl niemand hem wat vroeg.

Andersom liep Simone een uur na binnenkomst al hand in hand met verleider Bas weg bij de groep.

Ook op Twitter heerst er twijfel over de relatie:

#simone en #zach in beeld en je ziet gelijk dat ze al geen stel zijn… zo nep #TEMPTATIONISLAND #temptation — Anita (@baara_a) April 8, 2020

Die Zach is ingehuurd om de boel op stelten te zetten neem ik aan? #TEMPTATIONISLAND — Arjan (@ArjanFCE) April 9, 2020

Van de andere kant: op internet dwarrelen er romantische foto’s rond van Simone en Zach op een festival. Ook vertelt Simone aan Bas dat Zach bij haar inwoont en dat hij dus een groter probleem dan zij zou hebben wanneer de relatie over gaat.

Ook interessant: in de wandelgangen hebben we gehoord dat Zach al lang droomt van faam en roem. Hij zou ooit gezegd hebben dat het hem niet uit maakt hóe hij beroemd wordt, zolang hij maar beroemd wordt. Wie van ons gaat hem vertellen dat Temptation Island níet het beste opstapje naar meer is?

Vraag 2: hoe konden Zach en Simone zó snel klaarstaan om in te vallen bij Temptation Island?

Tja, dat is natuurlijk ook wat hè. ’s Ochtends worden Gianni en Melissa het programma uitgeknikkerd, diezelfde dag nog geven Zach en Simone acte de présence. Hoe kan dit?

Tekst gaat verder onder foto.

Op Instagram geeft Zach het antwoord. “Nadat we te horen kregen dat we niet in Temptation Island zouden zitten, zijn Simone en ik op vakantie gegaan naar Dubai. Vanaf daar is het maar zes uurtjes vliegen, plus je zit met het tijdsverschil. Daardoor konden we dezelfde dag nog binnenkomen in de Temptation-villa.” Daar zou hij gelijk in kunnen hebben: in Dubai is het immers drie uur vroeger dan in Thailand.

Overigens is Zach niet echt te spreken over zijn voorgangers. Tijdens een Q&A wordt gevraagd wat hij van de actie van Gianni en Melissa vindt, en dan reageert hij fel: “Ik vind het sneu en spelverziekend. Als je meedoet moet je ook accepteren om gigantisch onderuit te kunnen gaan.”

Vraag 3: waarom wil Zach zo graag twerken?

Zach en Simone hebben één afspraak en dat is dat Temptation Island’s Zach niet mag twerken. Kijk, wij als wij dan toch met Zach verkering zouden hebben (en die kans achten we erg erg erg klein), dan zouden we regels afspreken als ‘niet kussen’, ‘niet met een ander in bed’, ‘geen seks’, zoiets. Twerken? Lekker doen joh. Als jij wil twerken moet je lekker twerken, geen vrouw die het sexy vindt als een man haar podium pikt omdat hij zo nodig óók wil twerken. Dan jaag je de vrouwen vanzelf wel weg.

Maar het kan natuurlijk zijn dat twerken Zach’s ultieme poging is om aandacht te krijgen. Een lokroep, een noodkreet, you name it. Want als je tatoeages niet het gewenste effect hebben, en je schunnige uitspraken ook niet. Tja, dan kun je altijd nog twerken. En dan snappen we best waarom Simone niet wil dat hij twerkt.