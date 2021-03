‘Focus on me, f-f-focus on me.’ Hoewel sommigen al een zweetaanval krijgen bij een voorstelrondje, staan deze sterrenbeelden graag in het middelpunt van de belangstelling. Er kan nooit teveel aandacht zijn, dus kom maar op met die spotlights.

Sterrenbeelden aandacht

Ram, Tweelingen en Leeuw, we hebben het over jullie. Wel heeft elk van deze tekens een andere reden om graag opgemerkt te willen worden.

Ram (21 maart t/m 20 april)

Als Ram ben je erg vurig en gemotiveerd. Je neemt gemakkelijk het voortouw, maar wil dan wel graag erkenning voor alles wat je op eigen houtje hebt weten te bereiken. Een tikkeltje ongeduldig? Misschien. Maar daardoor ben je wel altijd degene die initiatief neemt. En daar mag best wat waardering voor komen. Met jouw enthousiasme weet je ook andere mensen aan te steken, alleen let wel op dat je niet doorslaat in je drang om te winnen. Mocht je een Ram een compliment willen geven, steek je lof dan in op hoeveel hun onafhankelijkheid je inspireert.

Tweelingen (21 mei t/m 21 juni)

Ben je Tweelingen, dan wil je juist graag erkend worden om je unieke kijk op de wereld. Je bent ontzettend sociaal en zult geen enkele taak uit de weg gaan. En nieuwe uitdagingen die op jouw bordje worden gegooid? Kom maar op. Je wilt je altijd blijven ontwikkelen. Geen debat ga je uit de weg, maar het zal nooit een zware discussie worden. Je houdt het liever luchtig en dat is dan ook waar je graag lof voor ontvangt. Want hee, is er iemand zo verbaal sterk als jij? Dat dachten we.

Leeuw (23 juli t/m 23 augustus)

Shine bright like a diamond, Leeuw. Je bent altijd het zonnetje in huis en weet andere mensen te inspireren met jouw warme uitstraling. Wel ontvang je graag bevestiging vanuit je omgeving dat je qua creativiteit, optimisme en vrijgevigheid op de goede weg bent. En een beetje drama ga je niet uit de weg. Ze zullen jou niet snel over het hoofd zien en met je gulle glimlach steek je iedereen aan. Je gaat door het vuur voor degene die je lief hebt, maar daar wil je ook wel wat voor terug. Vertel dit sterrenbeeld hoe trots je op hem of haar bent en de dag van dit teken is weer goed.

Bron: Elite Daily | Beeld: Unsplash