Droevig nieuws van het internet: Grumpy Cat is niet meer

Het was een van de eerste huisdieren met een Instagram-account en een van de eerste dieren die wereldwijde uitgroeide tot een icoon. We hebben het over de immer booskijkende kat genaamd Grumpy Cat.

Vandaag laten de baasjes van Grumpy Cat, Tabatha, Bryan en Christal, weten dat Grumpy Cat, die eigenlijk Tardar Sauce heet, ons heeft verlaten. ‘Some days are grumpier than others,‘ staat er bij de foto. Droevig nieuws voor de meer dan 2 miljoen fans die Grumpy Cat nalaat. Want hoe chagrijnig deze kat ook uit haar ogen keek, en hoe treurig haar snoet ook stond, ze bezorgde veel volgers dagelijks een glimlach op het gezicht. Welgeteld 1.393 foto’s zijn er van de beroemde kat gepost.

View this post on Instagram Some days are grumpier than others… A post shared by Grumpy Cat (@realgrumpycat) on May 17, 2019 at 2:01am PDT

Grumpy Cat is overleden aan de gevolgen van complicaties van een blaasinfectie. ‘Ondanks de zorg van topprofessionals en haar liefdevolle familie is Grumpy overleden aan de gevolgen van een recente urineweginfectie. Ze is in de ochtend van dinsdag 14 mei vredig gestorven. Thuis, in de armen van haar baasje Tabatha.’ Grumpy Cat is 7 jaar geworden. Het internet zal na vandaag een stukje minder leuk zijn.

