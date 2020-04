Droom je meer sinds de quarantaine? Dat klopt en dit is de reden

Droom je sinds we met z’n allen in (zelf) quarantaine thuis zitten ineens meer, of heb je misschien zelfs last van nachtmerries? Dat kan kloppen en is te verklaren. Lees hier hoe dat zit.

We zitten in een hele gekke en spannende tijd met z’n allen. En dat is even aanpassen. Je drukke leven is plotseling tot stilstand gekomen. Je bent de hele dag thuis en weet niet precies tot wanneer dat is en hoe je leven er daarna uit zal zien. Kortom: een hoop onzekerheid, laat staan angst over of je zelf en je dierbaren wel gezond blijven.

Droom-marathon

Als je merkt dat je meer droomt is dat niet vreemd, vertellen twee slaapdeskundigen Rob de Ron en Winni Hofman aan EditieNL. Ze leggen uit wanneer we precies dromen. Dat gebeurt tijdens de REM-slaap. De droomfases zijn ’s nachts redelijk kort, maar als het ochtend wordt, worden ze steeds langer. Daarbij zit je zelf zodra het licht wordt vaak in een soort droom-waak toestand. Je begint al een beetje wakker te worden, maar droomt ook niet. Die ‘ochtend-dromen’ kunnen wel vijftig minuten duren.

Slaperiger dan normaal

Omdat je nu niet meer (vroeg) gewekt wordt door een wekker kan de droom zich dus rustig ontvouwen en herinner je ‘m waarschijnlijk ook als je wakker wordt. Maar volgens Winni Hofman, slaaptherapeut en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, is er nog iets anders aan de hand. Of eigenlijk twee dingen. Namelijk: het ingaan van de zomertijd en ons (sociale) leven dat op de kop ligt. Door de ingang van de zomertijd (of de wintertijd) raakt onze biologische klok altijd tijdelijk van slag. We worden nu dus slaperiger dan normaal wakker, volgens de slaaptherapeut. En dat betekent dat je je dromen beter herinnert als je wakker wordt.

Geen structuur

Daarnaast staat je wereld op z’n kop. Je sociale contacten staan op een laag pitje. En zelfs als je nog vanuit huis kunt werken lijkt dat in het niets op de structuur die je normaal op kantoor hebt. Daarnaast is er een hoop onzekerheid en misschien ook angst voor de gezondheid van jezelf of geliefden. Niet vreemd dus dat je dit in je dromen verwerkt. Daardoor kun je ook nachtmerries hebben. Niet leuk, maar wel te verklaren dus.

Bron: EditieNL | Beeld: Unsplash