Je droomschoenen zijn hier! Dit schoenenmerk lanceert Doornroosje-collectie

Schoenenmerk TOMS lanceerde vorige maand het eerste deel van haar Disney-collectie waarbij Assepoester in de schijnwerpers stond. Nu zijn we een maand verder en is het tijd voor het tweede deel van de collectie. Dit keer worden de fijne zomerse stappers geïllustreerd met tekeningen van Doornroosje. Dus ja, je droomschoenen zijn hier!

Speciaal voor de Disney-collectie van TOMS werkte een groep jonge vrouwen achter de schermen aan de gedetailleerde animatieschetsen van deze tijdloze Walt Disney verhalen. Denk bij de illustraties aan Doornroosje in haar iconische blauwe off shoulder jurk en haar twee lieve feeën. En heel leuk: de Disney-collectie is er ook in kindermaten.

Wist je trouwens dat TOMS met elk verkocht paar schoenen, brillen, koffie en tassen zich inzet voor mensen in nood? TOMS One for One doneert schoenen aan arme landen en zet zich in voor gezichtsvermogen, een betere toegang tot water en veilige geboortes.

Bekijk de website van TOMS voor de gehele collectie. Benieuwd naar de collectie van Assepoester? Die kun je hier bekijken.