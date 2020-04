Dua Lipa merkte dat de media haar het succes misgunden toen ze internationaal doorbrak met de hit New Rules. De zangeres vertelt in gesprek met The Guardian dat ze niet de kans kreeg om trots te zijn op wat ze bereikt had, omdat anderen laatdunkend over haar werk praatten.

Niet verdiend

“Mensen gaven me bijna het gevoel dat ik me schuldig moest voelen over wat ik heb bereikt. Ik kreeg geen ruimte om trots te zijn, omdat ze me het gevoel gaven dat ik het niet had verdiend. Terwijl ik zelf wist dat ik heel hard had gewerkt”, aldus Lipa, die vorige week haar tweede album Future Nostalgia uitbracht. In 2019 won ze de Grammy voor de beste nieuwe artiest, wat haar op kritiek kwam te staan. “Ik kreeg te horen dat ik al jaren een ‘nieuwe artiest’ was en de prijs niet verdiende. Mensen waren zo gemeen dat ik verbaasd was als iemand me op straat aansprak en zei dat mijn muziek leuk is.”

Niet van staal

Lipa hoopt dat de dood van presentatrice Caroline Flack, die onlangs een einde aan haar leven maakte nadat ze maandenlang onderwerp van gesprek was in de roddelpers, daar verandering in brengt. “De houding van media tegenover vrouwen is intens en onvriendelijk. De roddelmedia weten precies wat ze aan het doen zijn. Je moet haast van staal gemaakt zijn om die woorden niet te voelen. Het is verdrietig dat we lering moeten trekken uit iemands dood.”

Naar Nederland

De 24-jarige Lipa scoort momenteel hits als Don’t Start Now en Physical, die beide op haar tweede album staan. De zangeres keert in februari 2021 terug naar Nederland, om haar afgelaste concert dat voor mei gepland stond in te halen. Ze treedt dan op in de Ziggo Dome in Amsterdam.