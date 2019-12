Dua Lipa zet nieuwe albumtitel op haar arm

Zangeres Dua Lipa heeft de titel van haar nieuwe album bekendgemaakt. Dat deed ze met een foto op Instagram. “Swipe voor de albumtitel”, staat er bij de foto. Op de foto zie je de naam van het nieuwe album, Future Nostalgia, op de bovenarm van de zangeres getatoeëerd.

Eerder zei de 24-jarige artieste al tegen Metro dat ze met een “heel leuk, nostalgisch disco-gerelateerd album” bezig was. Voor haar nieuwe album werkte Dua met grote namen als Nile Rodgers en Pharrell Williams. Wanneer het nieuwe album precies uitkomt, is nog niet bekend. Het eerste nummer van het album, Don’t Start Now, werd vorige maand al uitgebracht.

Dua Lipa lanceerde in 2017 haar succesvolle debuutalbum, met daarop wereldhits als New Rules en Be The One. Sindsdien scoorde ze ook nog met nummers als One Kiss en Electricity, die later aan een deluxe editie van haar plaat werden toegevoegd.

