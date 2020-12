Hoe leuk: Will Ferrell en Zooey Deschanel maken iconisch duet in ‘Elf’ na

Nu we toch aan huis gekluisterd zijn, kunnen we niet veel meer dan op de bank zitten met een lekkere kerstfilm. Elf mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje, want dé manier om christmas cheer te verspreiden, ‘is singing loud for all to hear’. Will Ferrell en Zooey Deschanel zongen daarom opnieuw hun iconische duet.

Je herinnert je vast nog wel de scène waarbij Buddy (Will Ferrell) en Jovie (Zooey Deschanel) onder de douche samen Baby, It’s Cold Outside vertolken.

Duet Elf

De twee acteurs kwamen opnieuw (op veilige afstand natuurlijk) samen om deze scène na te maken. Nee, niet inclusief de akoestiek van de badkamer, maar gewoon vanuit hun eigen woonkamer. Dit deden ze tijdens een virtuele table read, waarbij ze het script dus voorlazen. Maar alles voor een goed doel: de kaartverkoop kwam ten goede aan de Democratische Partij van Georgië. Dit in de aanloop naar de verkiezingen van de Senaat van 5 januari in de Verenigde Staten.

Nostalgie

Voor ons vooral leuk om nog even de twee spelers bij elkaar te zien én ze te horen zingen natuurlijk. Ook Zooey zelf was enthousiast. De actrice schrijft op Instagram: ‘Ik vond het geweldig om herenigd te worden met de cast en al onze zeer speciale gasten.’ Vervolg op Elf, anyone? Wij zien het wel zitten!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Zooey Deschanel (@zooeydeschanel)

