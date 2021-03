Deze duif-theorie verklapt bijzondere plottwist in ‘Behind Her Eyes’

Mocht je Behind Her Eyes nog niet gezien hebben, lees dan vooral niet verder. We willen niet deze must-watch voor je spoilen. Goed, dan is het nu tijd om te duiken in een bijzondere aanname over het einde van de show. En wel de duif-theorie.

Ja, het klinkt bijzonder, maar bear with us. Want is dit personage wel écht dood?

Duif-theorie Behind Her Eyes

Aan het einde van de show zien we hoe Louise haar ziel projecteert naar de kamer waarin Adele ligt omringt door vuur. Maar dan switched ‘Adele’ met het lichaam van Louise en overleeft Louise dus uiteindelijk de aanval niet. We weten nu na het spannende einde dat het al die tijd Rob was die van omhulsel veranderde en dus ook al vroeger Adele heeft vermoord om als haar verder te kunnen.

Roekoe

Nou goed, dan nu dé duif-theorie. Louise (Rob dus) keert na de brand terug naar haar flat, maar dan zit er ineens een duif op het aanrecht. De vogel blijft even zitten en fladdert dan weer weg richting de open balkondeuren. Wat denken mensen nu? Dat Louise (de echte dus) haar ziel heeft geprojecteerd op het beest, om zo zichzelf tóch nog te kunnen redden. Damn.

Opvallend

Kijkers viel het sowieso al op dat er in de serie veel duiven opduiken. En dat niet alleen: de camera blijft opvallend lang hangen bij de vogels, dus dan móet het wel iets zeggen. Toch is er ook nog een andere theorie. Daarbij denken fans dat de duif eigenlijk Adele is, die Louise al gedurende de hele serie probeert te waarschuwen voor Rob. Maar het kan ook nog zijn dat beide vrouwen nu een vogel zijn.

Tien vingers

Een gebruiker op Reddit gaat daar nog dieper op in. ‘In een last-minute poging heeft Adele haar ziel in een duif geprojecteerd en heeft ze alles in de gaten gehouden, daarom kijkt Rob er zo dreigend naar in het appartement.’ Maar waarom transporteert ze dan niet weer naar haar eigen lichaam? ‘Dat is omdat ze haar tien vingers niet kan tellen, dus ze zit vast terwijl ze ziet hoe Rob haar en Davids leven ruïneert.’ Er móet toch haast wel een diepere betekenis achter zitten als je dit zo leest. Dat kan niet anders.

