Voor haar glansrol als Beth Harmon in Netflix-hit The Queen’s Gambit verloor hoofdrolspeler Anya Taylor-Joy zich compleet in haar personage. Daarbij is er één specifieke scène die wel heel dichtbij haar persoonlijke leven kwam.

Anya Taylor-Joy speelde niet Beth Harmon, maar wérd Beth Harmon. ‘Het wordt een beetje existentieel verwarrend als je leeft voor iemand anders’, vertelt ze in gesprek met Vanity Fair. ‘Ze is een stem die ik nog lange tijd in gedachten en mijn leven gehoord heb. Er waren een aantal scènes die me heel dicht op de huid zaten. Het waren ervaringen die ik ook heb gehad, of die ik van dichtbij heb meegemaakt, en dat was zo levensecht’, vertelt de actrice.

Ontwaken in bad

Op welke ervaring ze precies doelt, wil Taylor-Joy niet al te diep ingaan. Wel vertelt ze dat het gaat om de duistere openingsscène waarin ze ontwaakt in bad met kleren aan en een enorme kater terwijl beneden op haar wordt gewacht voor een belangrijk schaaktoernooi. ‘Hoe ze wakker werd in Parijs kwam heel, heel dichtbij. ‘Been there’ is het enige wat ze er verder over kwijt wil.

Rouwperiodes

Maanden later kan ze nog steeds moeilijk afscheid nemen van personage Beth. Op de vraag of ze al afstand heeft genomen, reageert ze: ‘Het is ingewikkeld. Ik weet het niet. Verschillende personages hebben verschillende rouwperiodes. Sommigen van hen gaan nooit echt weg. Ik heb het gevoel dat Beth een van en is.’

Tweede seizoen

Overigens is het maar de vraag of ze überhaupt afscheid moet nemen van Beth. Een tweede seizoen van ‘The Queen’s Gambit’ sluit ze in ieder geval niet uit. ‘Zeg nooit ‘nooit’ in Hollywood. Het zou interessant zijn om te zien hoe Beth zou zijn als een moeder, nu ze nuchter is en meer bewust van de demonen die haar omlaag trekken.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress